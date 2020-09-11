В Роспотребнадзоре рассказали, сколько можно съедать шоколада в день

Взрослый здоровый человек без вреда для здоровья может съедать в день не более 50 граммов шоколада два раза в неделю, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора агентству РИА «Новости».

«Для взрослого здорового человека возможно съедать не более 50 граммов шоколада за один прием не более двух раз в неделю»,- говорится в сообщении ведомства.

Что касается детей, то до трех лет включать шоколад в рацион малышей категорически нельзя. Практической пользы для здоровья данное лакомство не несет, а вот вызвать аллергию или навредить желудку вполне может, добавили в службе. После пяти лет ребенок при большом желании может съедать до 20 граммов за один раз, но не более двух раз в неделю, отметили в ведомстве.

При этом специалисты не отрицают, что хороший шоколад и в умеренных количествах может принести пользу для здоровья, повысив работоспособность, концентрацию внимания. Также шоколад стимулирует умственную деятельность, а антиоксиданты, которые входят состав шоколада, замедляют процесс старения и укрепляют иммунитет.

При этом не стоит забывать, что шоколад содержит большое количество, сахара и жира в связи, с чем злоупотребление данным продуктом может привести к ожирению и увеличивает риск возникновения сахарного диабета, отметили в ведомстве.