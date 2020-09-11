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Врач посоветовал радоваться росту числа случаев коронавируса в России

Москва, 11.09.2020

По мнению врача и телеведущего Александра Мясникова, россияне должны радоваться росту случаев коронавирусной инфекции нового типа, поскольку, чем больше людей переболеют в легкой форме или бессимптомно, тем быстрее образуется стадный популяционный иммунитет. Мнением врач поделился в интервью с изданием «Подъем».

Мясников считает, что число положительных тестов будет только расти, так как коронавирус никуда не уйдет. Он считает, что сейчас большее внимание следует уделить тяжелым случаям и смертности, что позволяет судить о степени опасности коронавируса. Все остальные цифры Мясников назвал «цифрами от Лукавого», а публикация статистики не несет в себе ничего ценного.

Он считает, что в России переболело ковидом около 20 миллионов жителей, в этой связи стоит надеяться, что года через два-три сформируется коллективный иммунитет. К 2023 году по мнению медика COVID-19 будет представлять из себя банальную простуду, которая лечится парацетамолом.

Ранее сообщалось, что на первом месте мирового антирейтинга по числу ковид-случаев продолжают оставаться США, в стране зафиксировано 6 395 603 случаев. На втором месте продолжает оставаться Индия, где за все время эпидемии выявлено 4 465 863 случаев. Бразилия замыкает тройку с показателем 4 197 889 диагнозов. Россия продолжает оставаться на четвертой позиции. по По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 046 370 случаев заражения, поправились 862 373 человека, умерли 18 263.

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