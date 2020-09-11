Врачи перечислили болезни, при которых противопоказана прививка от COVID-19

Существует ряд заболеваний, при которых прививка от коронавируса противопоказана, рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Среди таких заболеваний он перечислил болезни, которые связаны с вводом иммунодепрессивных препаратов.

«Если есть лечение, то оно сопровождается иммунодепрессией. Получается, с одной стороны есть показание, а с другой, наоборот, противопоказание», - рассказал Жемчугов. Он напомнил, что все решения по вакцинации должен принимать только лечащий врач пациента.

Прямым противопоказанием к вакцинации от коронавируса нового типа, Жемчугов отнес воспалительные и аутоиммунные заболевания, системные заболевания крови, а также красную волчанку.

Напомним, в августе текущего года в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции. Препарат был разработан в российском научном Центре имени Гамалеи. В настоящее время вакцину производят при участии Российского фонда прямых инвестиций.

Ранее заместитель мэра Москвы социального развития Анастасия Ракова сообщила, что она вакцинировалась от коронавируса.