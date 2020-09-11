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Вывоз строительного мусора: о чем стоит знать

Москва, 11.09.2020
Некоторые жильцы удивляются, когда их штрафуют за оставление крупногабаритного мусора в придомовом контейнере или на улице возле дома. Чтобы избежать подобных неприятных сюрпризов, необходимо соблюдать правила вывоза таких отходов.
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Отличительные особенности строительного мусора

Крупногабаритные отходы, включая строительные, представляют собой отдельную категорию. В нее входят обломки стройматериалов, поломанная или старая мебель, демонтированная плитка, любой мусор, образующийся в ходе ремонтных работ. Утилизации такого мусора регулируется Жилищным кодексом РФ, в котором говорится, что его вывоз должен производиться коммерческими фирмами. Из этого следует, что складирование твердых бытовых отходов больших размеров в предназначенные для пищевых отбросов контейнеры недопустимо.

Причина состоит в том, что для каждой категории мусора организована отдельная свалка, и попадания отходов другой категории на каждую из них не должно происходить ни в коем случае. Оставление крупногабаритных ТБО возле дома чревато штрафами в размере от 5 тыс. до 100 тыс. руб., исходя из конкретных обстоятельств. Практика свидетельствует о том, что на поиск виновников уходит немного времени.

Порядок утилизации крупногабаритного мусора

В Москве и Подмосковье установлены специальные бункеры, предназначенные для старой мебели и поломанных бытовых электроприборов. Но использовать их для утилизации строительных отходов запрещено.

Самостоятельно вывезти такие отходы на свалку у жильцов не получится не только из-за незнания того, куда их нужно доставить, но и из-за отсутствия пропусков и лицензий, требуемых для выполнения этой работы.

Единственный способ с помощью которого можно осуществить вывоз строительного мусора на законных основаниях и без неприятных последствий заключается в использовании услуг мусороуборочной фирмы.

Преимущества услуг мусороуборочных компаний

Справиться со строительным мусором при выполнении ремонта в квартире или производственном помещении непросто. Например, при попытках вынести тяжелую керамическую раковину на руках можно легко повредить мышцы, связки или даже суставы. Пыль от строительных смесей и декоративных покрытий тоже причиняет немало хлопот. Решение всех подобных проблем берут на себя сотрудники мусороуборочных фирм.

Обученные грузчики готовы вынести мусор в удобное для заказчика время и на специальном транспорте доставить его на предназначенную для данных целей свалку.

Поскольку эти услуги требуют много труда и больших финансовых затрат, их стоимость не может быть низкой. Так что при выборе мусороуборочной фирмы не следует поддаваться искушению сэкономить деньги, иначе впоследствии у заказчика могут возникнуть проблемы с законом.

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