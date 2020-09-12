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Audi e-tron повышает электрическое напряжение

Москва, 12.09.2020
Алексей Грамматчиков
Премиальные автомобильные бренды продолжают продвигать в России модели на электрическом ходу. В подмосковном Завидово состоялась презентация электрического кроссовера Audi e-tron, продажи которого официально начались на российском рынке.
#Авто
  • Audi e-tron повышает электрическое напряжение

Алексей Грамматчиков

Новый электрокар от Audi построен на новой платформе концерна Volkswagen РРЕ (Premium Platform Electric), которая предположительно ляжет в основу множества других моделей на электрической тяге. Два электродвигателя в машине имеют суммарную мощность 408 л. с., запас хода от одной зарядки составляет 436 км. Audi e-tron разгоняется до 100 км/ч всего за 5,7 с в режиме Boost.

При этом машина оснащена полным приводом, адаптивной пневматической подвеской, системой MMI navigation plus, виртуальная приборная панель Audi virtual cockpit. Впечатление производят технологичные виртуальные зеркала заднего вида: вместо традиционных зеркал по бокам машины установлены цифровые камеры, изображение с которых транслируется на встроенные в боковые панели экраны.

ax2i9246.jpg Предоставлено пресс-службой
Предоставлено пресс-службой

В России цена Audi e-tron начинается с отметки в 5,7 млн. руб. Модель это будет конкурировать на российском рынке с такими машинами, как Jaguar I-Pace, Porsche Taycan, Mercedes-Benz EQC. Впрочем, пока электрокары в России – это в большей степени имиджевый проект, пока продажи таких машин исчисляются сотнями: по итогам прошлого года самый продаваемый на российском рынке Jaguar I-Pace был продан в количестве 128 единиц, а всего в России за прошлый год было продано 353 машин на электрическом ходу.

4n9a2971.jpg Предоставлено пресс-службой
Предоставлено пресс-службой

В рамках мероприятия Audi e-tron weekend в Завидово также прошел один из крупнейших российских турниров по гольфу Audi Golf Cup среди любителей. В соревновании приняли участие клиенты Audi и владельцы автомобилей других премиальных марок. Участники и гости Audi e-tron weekend 2020 получили также возможность протестировать линейку спортивных моделей марки с четырьмя кольцами – Audi SQ7, Audi SQ8 и Audi S8.

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