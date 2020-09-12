Вход/Регистрация Подписка

Как закончить отношения по законам квантовой физики

Москва, 12.09.2020
Новый полнометражный фильм Чарли Кауфмана «Думаю, как все закончить» с 4 сентября можно посмотреть на Netflix. Сценарист «Вечного сияния чистого разума» и «Быть Джоном Малковичем» выступает в роли режиссера-интеллектуала. В его завораживающем сумрачном психологическом лабиринте не знаешь, чего хочется больше: найти выход или постигнуть сложность его устройства.
#Кино
#Культура
  • Как закончить отношения по законам квантовой физики

А что там такого, странного?

kinopoisk.ru

Так бывает: вы встречаетесь с умным милым человеком уже несколько месяцев. Ваши отношения, казалось бы, благополучны, хотя скорее подходит слово «комфортны».

Однако по необъяснимым причинам внутри заложена бомба замедленного действия с обратным отсчетом — роман обречен на провал. Тем не менее, вы по инерции все еще движетесь по жизни вместе с вашим умным милым избранником, попутно в голове крутя кубик рубика, чтобы совпали все стороны и, наконец, свершился план разрыва. И так может длиться годами.

Как часто мы думаем, как все закончить, чтобы начать новое, истинное, безупречное, позабыв о коварстве человеческой психики, склонной к утопической опоре на надежду, которая шепчет в ухо: вечная любовь еще возможна, нужно только потерпеть… Вера в счастливое будущее, включающая наши чаяния на жизнь после смерти, которая, непременно, лучше любой нынешней бренной, заставляет людей двигаться дальше. Хотя несложно догадаться, что мы курсируем по кругу: вечный «день сурка».

Желающим вырваться из паралича надежды предстоит остановить время, разомкнуть скрепы обыденного восприятия и смириться с нелинейностью происходящего. И там за остановкой покуривает с ухмылкой абсурдный сон, именуемый подсознанием. При желании с помощью квантовой физики в его причудах можно разглядеть себя настоящего. Однако путь к экзистенциальной реальности пролегает через холод одиночества и глубокую печаль.

Пожалуй, так можно кратко интерпретировать суть потрясающей и жутковатой новой картины Чарли Кауфмана, которая так и называется «Думаю, как все закончить». Впрочем, зная особый стиль Кауфмана, следует понимать с самого начала: вариантов прочтения «как закончить» значительно больше. Соавтор Мишеля Гондри в непревзойденном «Вечном сиянии чистого разума», сценарист «Быть Джоном Малковичем» и режиссер «Аномализа», дважды оскароносец, лауреат Британской Академии и Венецианского фестиваля, Кауфман известен умением удержать баланс между легкой любовной историей и глубоководным дайвингом в самые темные колодцы души.

Одноименный роман канадского писателя Иэна Рида просто напрашивался на экранизацию именно Чарли Кауфманом, любителем сложных философских головоломок. Профинансировала проект компания Netflix. Режиссер собрал отменный каст, а в операторы позвал великолепного поляка Лукаша Зала, снискавшего себе славу в «Холодной войне» Павла Павликовского, анимационном блокбастере «Ван Гог. С любовью, Винсент» и «Довлатове» Германа-младшего.

Картина Кауфмана — трехактный абсурдный спектакль, где каждая часть словно бы намекает на близость с одним из трех великих режиссеров. Первая «романтическая» часть — условное подражание вудиаленовскому стилю, вторая — завлекающая и пугающая, поклон братьям Коэн и их «Бартону Финку», а третья сюрреалистическая — откровенный кивок в сторону Дэвида Линча. Но обо всех трех частях по порядку.

Дорога в родительский дом

Тюфяк и зануда Джейк в исполнении Джесси Племонса («Ирландец», «Во все тяжкие», «Фарго») приглашает свою девушку познакомиться с его родителями, которые живут на ферме в какой-то дикой глуши. Люси (Джесси Бакли — новое актерское дарование, запомнилась по сериалу «Чернобыль») на самом деле уже лелеет мысль о расставании с Джейком, но отказать ему не может и принимает приглашение.

В начинающуюся метель пара отправляется на машине в отчий дом Джейка. Впрочем то, что он и она пара в привычном смысле, не совсем очевидно. Всю дорогу они ведут бесконечно умные беседы, сыпля книжными цитатами с двух сторон, практически не глядя друг на друга. Одновременно Люси рефлексирует внутри себя о том, как ей наскучили отношения с Джейком, как сложно, когда тебя не понимают, и постоянно задается вопросом, как бы ей поделикатнее с ним расстаться. Первый акт медленно накрывает героев меланхоличным флером. Люси, с тоской смотря на заснеженный пейзаж за окном, размышляет: «Больные отношения легче сохранить, чем разрушить, люди остаются в отношениях, даже если им вышел срок». Ночь сгущает краски. Звезд не видно из клаустрофобического пространства машины.

things-3542293.jpg kinopoisk.ru
kinopoisk.ru

 

Деструкция действительности

В середине картины Чарли Кауфман нагнал жути буквально из ничего. Зрителя как будто помещают внутрь тревожного сна: все происходящее на грани гипнотической нормальности, но затылком, утробой, кончиками ушей ощущается катастрофический треск реальности по швам. Родители Джейка (блистательные Тони Коллетт и Дэвид Тьюлис) по началу предстают эксцентричными фермерами, но вскоре мутируют в подобия персонажей с картин Гойи. Джейк тоже начинает вести себя довольно странно, приглашает свою девушку посмотреть на мертвых овец, рассказывает про свиней, которые тихо лежали, пока их поедали личинки. В доме над камином висит детская фотография: Люси отчетливо узнает на ней себя, а Джейк себя.

photo2.jpg kinopoisk.ru
kinopoisk.ru

Девушка теряет самоидентичность, меняет имена и свои профессии: она — то художница, то физик, то официантка, то кинокритик, то геронтолог. По всей видимости, героиня медленно сходит с ума в этом мрачном жутком доме, или начинает проживать иные квантовые сценарии своего существования. Время начинает течь вспять, а потом вдруг убегает вперед. Родители стареют, а потом — снова молоды. Холодящий кровь триллер набирает обороты, но не заходит за черту жанра ужасов. Здесь другое — игры со знанием зрителя, его восприятием. И, пожалуй, Кристофер Нолан рядом с Кауфманом кажется слишком прямолинейным.

Как все закончить

Разыгралась дикая вьюга, но Джейк и Люси заводят машину, направляются обратно, откуда приехали. Действительность, достигшая пика деструкции, меняет декорации и превращается в сюрреалистическое путешествие. Люси и Джейк снова заперты в машине и ведут длинный диалог о философии Ги Дебора, очерках Дэвида Фостера Уоллеса, о фильме Кассаветиса «Женщина под влиянием» и о солипсизме (идея этого философского направления в том, что мир существует только в пределах разума личности).

Липкое приторное мороженое, зачем-то купленное в придорожном ларьке посреди холодной зимней ночи, стаканчики из под него, которые некуда выбросить, школа Джейка, где он учился, смертельный танец, анимация свиньи и совершенно неуместный мюзикл — новые символы Кауфмана на пути разоблачения искусственной природы бытия Джейка и Люси. Разгадывание главных головоломок фильма полностью ложится на плечи зрителя.

Посоветовать это роуд-муви психически неустойчивым людям было бы опрометчиво. Кино об упущенных возможностях в мире, где не существует объективной реальности, может испортить настроение и тем, кто любит сладкое мороженое.

История преисполнена эзотерической мрачности и, пожалуй, чуть перегружена корпусом непонятных рассуждений об устройстве вселенной и жизни как таковой. И тем не менее, хочется не раз пересмотреть картину, поискать закодированные послания, вглядеться в героев, снова послушать последний эмоциональный спич Джейка: «Жаль, что лишь немногие овладевают своей душой до смерти. Их жизнь — мимикрия. Их страсти — цитата. Мы лжем, что все станет лучше, что никогда не поздно, что возраст — лишь число, что тьма сгущается перед рассветом, что у Бога есть план… Теперь пути назад нет. Его никогда нет».

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




«Криогенмаш» - по-прежнему стратегический актив Газпромбанка

Новый глава совета директоров предприятия — заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров. Перед менеджментом стоит задача разработать новую стратегию «Криогенмаша», который рассматривается Газпромбанком как стратегический актив

ММК переходит с бумаги на «цифру»

В рамках стратегии цифровой трансформации Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» активно заменяет бумажные документы цифровыми – уже в 44 организациях Группы действует система электронного документооборота, разработанная специалистами ММК. Коммерческая версия программы доступна для приобретения сторонними компаниями

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Мобильный отряд. Как мобильные решения повышают чек в ритейле

Несмотря на цифровую революцию последних лет до объявления в мире режима самоизоляции именно оффлайн-магазины оставались основным местом совершения покупок. С появлением же COVID-19 цифровизация магазинов стала для многих компаний единственно возможным способом остаться на плаву
Новости партнеров

Tоп

  1. Названа причина мощного роста курса доллара
    Внезапная приостановка испытаний коронавирусной вакцины AZD1222 британской фармацевтической компанией AstraZeneca ввиду болезни одного из их участников привела к фронтальному укреплению доллара США
  2. Исключительные выборы в Ярославле
    Предстоящие в воскресенье выборы по Ярославскому округу эталонно показательны с точки зрения одной из самых острых сегодня политических проблем. Борьба за вакантное место в Госдуме обернулась столкновением местных элит и «пришлого» руководства области. Пока что здесь идет настоящая демократическая компания
  3. Маркировка товаров - на очереди молоко и велосипеды
    Темой совещания президента с членами правительства в среду стала маркировка товаров
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама