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Курс доллара: рубль всех удивил

Москва, 12.09.2020
  • Курс доллара: рубль всех удивил

Алексей Павлишак/ТАСС

Курс доллара снизился в пятницу на 24 копейки - до 75,01, курс евро на 7 копеек - до 88,81 руб. Рубль развернулся на фоне снижения геополитической напряженности и заявления Центробанка о покупке валюты.

Курс доллара на этой неделе достигал уровня 76,54 руб. на фоне угроз Запада о введении новых санкций против России. Однако в четверг курс рубля перешел к росту после поддержки нацвалюты Центробанком. Таким образом, рубль опроверг большинство прогнозов, и это на фоне достаточно слабой нефти, которая снова опустилась ниже 40 долларов за баррель Brent.

Банк России в четверг подтвердил свое намерение продать остаток валюты на 185 млрд рублей постепенно, эти средства в октябре-декабре 2020 года будут реализовываться равными долями ежедневно.

"Мы будем продавать соответствующие объемы валюты равными долями ежедневно начиная с 1 октября по 31 декабря 2020 года", - сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин на онлайн-конференции в четверг.

В пользу рубля, по мнению аналитика Alor Broker Алексея Антонова, и ослабление напряженности в соседней Белоруссии, а также в истории с предполагаемым отравлением Алексея Навального. Однако ситуация в любой момент может развернуться.

«Возобновление разговоров о санкциях в связи с отравлением Навального или обострением ситуации с Белоруссией быстро поднимет (курс доллара) выше отметки 76 (руб.)», - отметил он.

Директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг отмечает, что российская валюта удивила аналитиков.

"Рубль удивляет – 77 руб. за доллар мы так и не увидели, 90 руб. по евро не прошли. Цены на нефть слабенькие, но открытие Турции, как оказалось, почти не повлияло на платежный баланс. И если санкционная премия уйдет, к I кварталу следующего года мы можем выйти и на 68 руб. за доллар. Да, пока остаемся около 75 руб., но в этом году можем увидеть курс 73 руб", - прогнозирует Вайсберг.

По его словам, даже незначительный приток валюты, например, от продажи российской вакцины, может повлиять в плюс на платежный баланс, что поддержит рубль до конца года. 

Между тем, доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им Г.В.Плеханова Аяз Алиев уверен, что укрепление рубля возможно не раньше конца первого квартала 2021 года.

"Быстрое восстановление экономики вкупе с подорожанием нефти вполне может поддержать рубль, но сможет ли укрепить его до 65 за доллар — не факт. Здесь нужна еще система факторов от глобальных до страновых и региональных, а также желание властей укрепить рубль до таких значений", — отметил он.

С точки зрения политического влияния на рубль многое будет зависеть от риторики американских властей после выборов в США этой осенью. 

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