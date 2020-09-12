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Первые итоги: как прережила экономика полгода ковида

Москва, 12.09.2020
Миновали необычные и сложные весна и лето 2020 года. Окончательный итог прохождения экономикой и бизнесом периода «ковида» подводить, к сожалению, пока рано, он еще не кончился, но драконовские ограничения позади. Говорили об этом и на совещании президента с членами правительства. В сравнении с миром мы бодрячки. Ну а наиболее пострадали - гостиничный бизнес и общепит, где падение составило 56,9%, а также сфера культуры и спорта - минус 28%. Кое-кто, впрочем, и выиграл.
#Бизнес и вирус
#Коронакризис
#Экономика
  • Первые итоги: как прережила экономика полгода ковида

Весьма сильно "просевшие" авиаперевозки начали оживать. На фото: сотрудник "Аэрофлота" в аэропорту Шереметьево, откуда возобновлено авиасообщение с Мальдивами

ТАСС Автор: Владимир Гердо

 

Пора оглянуться

 

Первые признаки начала эпидемии коронавируса появились в России полгода назад, а спустя еще месяц россияне уже вовсю втягивались в режим самоизоляции. Осваивали совершенно непривычные практики повседневной жизни. Обживалась в новых условиях и экономика, особенно трудно пришлось малому и среднему бизнесу. По отраслям его наибольшего присутствия сильнее всего ударили введенные из-за COVID-19 ограничения.

На минувшей неделе на совещании по экономическим вопросам в ставшем привычным, а еще недавно экзотическом режиме видеоконференции, президент Владимир Путин сообщил, что, хотя из‑за эпидемии были остановлены целые направления экономики, уменьшение ВВП России оказалась меньше, чем в других ведущих странах. Он сослался на данные Росстата: во втором квартале текущего года падение ВВП в России Рсоставило 8,5%, в США – 9,5%, в еврозоне – 15%. Кстати, Росстат еще улучшил свою оценку ВВП РФ за второй квартал до 8%.

Владимир Путин в рамках совещания назвал продуманными и своевременными «меры поддержки трудовых коллективов, предприятий, целых отраслей, которые были приняты на федеральном уровне, правительством Российской Федерации и нашими коллегами в регионах». Одной из важнейших тем президент назвал поддержку занятости, напомнив, что власти ввели беспрецедентные меры для поддержки людей, оставшихся без работы. В частности, повысили максимальный размер пособия по безработице до уровня МРОТ, дополнили пособия выплатами на детей.

 

Кто пострадал больше всех

 

Да, это крупнейшее квартальное падение за 11 лет, отмечает главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. Но всё же оно в самом деле казалось меньшим, чем предполагалось. Так прогнозировали  даже не отличающиеся пессимизмом Минэкономразвития (минус 9,6%), ЦБ России (минус 9,5-10%).

По Росстату, наиболее пострадали гостиничный бизнес и общепит, где падение составило 56,9%, отмечает он, а также сфера культуры и спорта (минус 28%).

Но определённую роль сыграли меры поддержки, признает эксперт. Их можно назвать абсолютно необходимыми, хотя и вряд ли достаточными. Дополнительной поддержки требует прежде всего малый и средний бизнес, которому сложнее «держать  удар» кризиса. Но есть вероятность, что во втором полугодии такого провала уже не будет, поскольку преодолена острая фаза пандемии.

Позитивными факторами являются следующие, , перечисляет он. Закончились карантинные меры, поднялись нефтяные цены до рубежей 40-45 долларов за баррель Brent, повысилась добыча нефти из-за увеличения квот по сделке ОПЕК++, уменьшилась ключевая ставка ЦБ до исторического минимума 4,25%, восстанавливается потребительская активность в рамках отложенного спроса и пр.

Таким образом, считает Марк Гойхман, если не случится ничего чрезвычайного, осенью экономика России будет чувствовать себя хотя и неблагоприятно, но всё же лучше, чем на пике пандемии. И тем не менее новый августовский прогноз Минэкономразвития по снижению ВВП на 3,9% вместо предыдущего (минус 5%) можно считать оптимистичным, оценивает он. Более вероятно всё же уменьшение его на 5-6%. Реальные доходы населения также могут уменьшиться на 5-6% по итогам года. Это подавляет и спрос потребителей, в результате чего инфляция может оказаться невысокой – до 4%.

В то же время нельзя исключать новых катаклизмов – ведь «несчастливый» 2020 год ещё далек от завершения, замечает аналитик. В целом ситуация продолжает оставаться достаточно напряженной. Отложенными могут оказаться не только спрос, но и проблемы. В частности, наступление перенесенных сроков погашения задолженностей по налогам, кредитам и пр. Эти меры господдержки можно охарактеризовать каламбуром:  своевременные, но временные.  В ближайшие месяцы вероятно сохранение тяжелого положения в бизнесе. Оно может быть преодолено, при благоприятных обстоятельствах, не ранее конца 2022 года.

Да и вторая волна коронавируса в России вполне вероятна, тем более, что ее проявления уже есть в Европе. Вместе с тем вряд ли она приведёт к новым масштабным карантинным мерам, как весной-летом, считает эксперт. Наряду с этим он обращает внимание на риски внешнеполитического негатива, который может воздействовать на российскую экономику.

 

Что нужно для экономического чуда

 

Для начала следует разделить понятия, говорит член генерального совета Деловой России Алим Бишенов. Так, по его словам, есть антикризисные меры правительства, которые принимались ситуативно в период резкого ухудшения экономической ситуации во втором квартале, а есть Национальный план восстановления экономики который имеет долгосрочную стратегию. Он включает в себя Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в ней.

Но в этот план частично уже входят предпринятые в этом году антикризисные меры правительства, отмечвет он. Это материальная поддержка семей с детьми, кредитные каникулы для заемщиков, кредиты бизнесу на зарплату, отсрочка налоговых платежей и т.п.

Из-за пандемии коронавируса стало невозможным без существенных корректировок реализовать прежние цели по федеральному бюджету на текущий год, что, соответственно, вызвало необходимость пересмотра принципов «бюджетного правила», и необходимость распечатывания ФНД на непредвиденные цели. Также возникла необходимость наращивать заимствования на внешних рынках, доведя уровень госдолга до 20% ВВП, что уже называют довольно критической отметкой.

В целом действия правительства на период пандемии можно оценить положительно, считает Алим Бишенов. Конечно, бизнес больше критикует власть: меры поддержки были адресными, кредиты на зарплаты по факту в любом случае необходимо отдавать, когда период послаблений истечет, такая же ситуация и с налогами. В целом сегмент малого и среднего бизнеса пострадал от пандемии и невозможности свести расходы с доходами больше всего, а это один из главнейших драйверов рыночной экономики.

Поэтому ожидать существенного роста ее в следующем году даже за счет успешного исполнения плана восстановления экономики не стоит, полагает эксперт. Достижение темпов роста ВВП не менее 2,5% к концу 2021 года – это довольно оптимистичный сценарий, без пролонгации действующих мер поддержки и создания более эффективных мер ожидать экономического чуда пока нет возможности. Между тем за счет поддержки, которую получили более сильные игроки, мы в целом получаем надежный плацдарм для поддержания действующей стабильности в добывающих и обрабатывающих секторах, констатирует он.

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