Преимущества использования газонной решетки

Для сохранения травы на пешеходных дорожках, спортплощадках и автопарковках используется газонная решетка, приобрести которую можно в компании https://gazonnayareshetka.ru/.

Преимущества и недостатки использования газонной решетки

У газонной решетки есть как сильные, так и слабые стороны. В число основных достоинств ее использования входят:

Легкость монтажа, с которым справится даже непрофессионал.

Сохранность газонной травы даже под нагрузкой авто.

Экологичность материалов изготовления.

Способность выполнять свои функции при любых погодных условиях.

Простота ухода, возможность стрижки газона и применения любой техники.

Среди недостатков газонной решетки необходимо отметить следующие моменты:

Просадка плит. Для предотвращения этой проблемы надо грамотно рассчитывать нагрузку в соответствии с весом машины и периодически менять ее местонахождение, не оставляя на одном месте дольше трех дней.

Трудность проведения уборки. После ливня сложно удалить из ячеек скопившуюся воду. Это же касается технических жидкостей из авто.

Травинки ломаются при их прижимании к решетке.

Основные разновидности газонных решеток

Все существующие газонные решетки делятся на две разновидности, исходя из материала их изготовления: пластмассовые и бетонные. Первые делают из пластмассы повышенной прочности, их ячейки имеют форму ромбов или сот. Они могут быть черными или зелеными. Достоинства пластмассовых газонных решеток заключаются в незаметности и легкости установки. Плиты легко прикрепляются друг к дружке и быстро разделяются на части. Пластмассовые решетки бывают легкими и тяжелыми, выбор зависит от планируемой нагрузки на газон.

Бетонные решетки состоят из расположенных поблизости друг от дружки плит. Их устанавливают на участках с высокой нагрузкой и при тяжелой почве, что осложняет отток воды после ливня. Достоинства газонных решеток из бетона таковы:

продолжительный срок эксплуатации;

высокая прочность, позволяющая устанавливать их даже на местах парковки грузовиков;

доступная стоимость.

Главный недостаток газонных решеток из бетона заключается в большой тяжести блоков, в связи с чем для их установки приходится использовать спецтехнику. Кроме того, бетонную решетку невозможно полностью скрыть даже при высокой траве. В ряде случаев данная особенность портит стилистику участка.