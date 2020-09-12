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Преимущества использования газонной решетки

Москва, 12.09.2020
На прилегающей к дому территории принято обустраивать газон. Однако поскольку газонная трава является нежной, в местах активной нагрузки она быстро вытаптывается и погибает, в результате чего внешний вид газона ухудшается.
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Для сохранения травы на пешеходных дорожках, спортплощадках и автопарковках используется газонная решетка, приобрести которую можно в компании https://gazonnayareshetka.ru/.

Преимущества и недостатки использования газонной решетки

У газонной решетки есть как сильные, так и слабые стороны. В число основных достоинств ее использования входят:

  • Легкость монтажа, с которым справится даже непрофессионал.
  • Сохранность газонной травы даже под нагрузкой авто.
  • Экологичность материалов изготовления.
  • Способность выполнять свои функции при любых погодных условиях.
  • Простота ухода, возможность стрижки газона и применения любой техники.

Среди недостатков газонной решетки необходимо отметить следующие моменты:

  • Просадка плит. Для предотвращения этой проблемы надо грамотно рассчитывать нагрузку в соответствии с весом машины и периодически менять ее местонахождение, не оставляя на одном месте дольше трех дней.
  • Трудность проведения уборки. После ливня сложно удалить из ячеек скопившуюся воду. Это же касается технических жидкостей из авто.
  • Травинки ломаются при их прижимании к решетке.

Основные разновидности газонных решеток

Все существующие газонные решетки делятся на две разновидности, исходя из материала их изготовления: пластмассовые и бетонные. Первые делают из пластмассы повышенной прочности, их ячейки имеют форму ромбов или сот. Они могут быть черными или зелеными. Достоинства пластмассовых газонных решеток заключаются в незаметности и легкости установки. Плиты легко прикрепляются друг к дружке и быстро разделяются на части. Пластмассовые решетки бывают легкими и тяжелыми, выбор зависит от планируемой нагрузки на газон.

Бетонные решетки состоят из расположенных поблизости друг от дружки плит. Их устанавливают на участках с высокой нагрузкой и при тяжелой почве, что осложняет отток воды после ливня. Достоинства газонных решеток из бетона таковы:

  • продолжительный срок эксплуатации;
  • высокая прочность, позволяющая устанавливать их даже на местах парковки грузовиков;
  • доступная стоимость.

Главный недостаток газонных решеток из бетона заключается в большой тяжести блоков, в связи с чем для их установки приходится использовать спецтехнику. Кроме того, бетонную решетку невозможно полностью скрыть даже при высокой траве. В ряде случаев данная особенность портит стилистику участка.

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