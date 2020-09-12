Преимущества использования газонной решетки

Для сохранения травы на пешеходных дорожках, спортплощадках и автопарковках используется газонная решетка, приобрести которую можно в компании https://gazonnayareshetka.ru/.
У газонной решетки есть как сильные, так и слабые стороны. В число основных достоинств ее использования входят:
Среди недостатков газонной решетки необходимо отметить следующие моменты:
Все существующие газонные решетки делятся на две разновидности, исходя из материала их изготовления: пластмассовые и бетонные. Первые делают из пластмассы повышенной прочности, их ячейки имеют форму ромбов или сот. Они могут быть черными или зелеными. Достоинства пластмассовых газонных решеток заключаются в незаметности и легкости установки. Плиты легко прикрепляются друг к дружке и быстро разделяются на части. Пластмассовые решетки бывают легкими и тяжелыми, выбор зависит от планируемой нагрузки на газон.
Бетонные решетки состоят из расположенных поблизости друг от дружки плит. Их устанавливают на участках с высокой нагрузкой и при тяжелой почве, что осложняет отток воды после ливня. Достоинства газонных решеток из бетона таковы:
Главный недостаток газонных решеток из бетона заключается в большой тяжести блоков, в связи с чем для их установки приходится использовать спецтехнику. Кроме того, бетонную решетку невозможно полностью скрыть даже при высокой траве. В ряде случаев данная особенность портит стилистику участка.