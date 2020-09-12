Ждет ли нас новый карантин после 20 сентября

И ты, грипп!

Европейские ученые выяснили, что вирус гриппа может стать «усилителем» передачи коронавируса. Как сообщает портал South China Morning Post, совместное исследование Института Макса Планка в Германии и Института Пастера во Франции показало, что в среднем пациент, инфицированный вирусом SARS-CoV-2, может заразить двух других людей. Однако если человек при этом еще и болеет гриппом, то количество потенциальных зараженных коронавирусом вырастает до 4-5 человек.

«Результаты были однозначными», – говорится в исследовании, которым руководил немецкий эпидемиолог Матье Доминик де Селлес. Документ был опубликован на Medrxiv.org.

Ученые, участвовавшие в исследовании, также пришли к выводу, что затухание вспышки коронавируса в Европе с наступлением тепла, также связано еще и с тем, что с окончанием холодов завершился и сезон гриппа. Сейчас же, по мнению многих экспертов, северные страны ждет новая, усиленная гриппом волна.

При этом большинство европейских лидеров уже дали понять, что что бы ни случилось, запускать «жесткий карантин» по второму кругу они не намерены: экономика этого не выдержит.

Хотя власти Великобритании, например, уже снова объявили: «Больше, чем вшестером, не собираться». Премьер министр Борис Джонсон пояснил, что лучше уж в свете растущей заболеваемости усилить сейчас меры по социальному дистанцированию, чем расслабиться, но потом вернуться к карантину.

Власти Украины запретили транзит через страну для иностранцев. При этом карантин в стране действует ориентировочно до ноября. По состоянию на 9 сентября на Украине было зафиксировано 143 030 случаев COVID-19, скончались 2979 человек, 64 703 выздоровели.

Я прививок не боюсь

У России, как всегда, свой путь. Не далее, чем 8 сентября, на Московском финансовом форуме столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что даже при повышении заболеваемости серьезные ограничительные меры вводить не планируют.

«Я считаю, что мы даже при повышении заболеваемости, при осложнении ситуации, что вполне возможно в осенне-зимний период, должны пройти с минимумом ограничений, связанных с ограничениями в экономике и передвижении по городу и так далее. С минимумом ограничений. При этом нужно соблюдать те меры ограничения, которых требуют врачи», – заявил мэр Москвы, выразив при этом надежду на то, что в декабре-январе массовая вакцинация населения положит конец пандемии.

С 1 сентября в столице стартовала вакцинация от гриппа: прививку сделали уже около полумиллиона москвичей, что более чем втрое превышает показатели прошлого года. При том, что в эпидсезоне 2019-2020 года в городе было привито 7,48 млн человек, в том числе 1,16 млн детей.

И уже на этой неделе в Москве начали прививать от коронавируса. Программа рассчитана на 40 тысяч участников, получить защиту от инфекции может любой совершеннолетний россиянин с московским полисом ОМС при соблюдении нескольких условий. Он не должен был быть заражен «ковидом» ранее, не болеет ОРВИ в момент вакцинации и не болел в течение двух недель до прививки.

«Вакцинация в любом случае будет добровольная, об этом уже неоднократно говорили и министерство здравоохранения, и разработчики. Я думаю, что вакцина также будет бесплатной и войдет в календарь прививок», – рассказала в эфире России-24 вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

При этом, как заявил в эфире Business FM заместитель директора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Денис Логунов, для всех желающих вакцинация от COVID-19 будет доступна в марте - апреле 2021 года.

«Сейчас будут выпущены дозы до Нового года, я думаю, это будет меньше миллиона доз, но вакцина будет выпущена. По постановлению правительства она будет передаваться в Минздрав, и Минздрав будет определять, как регулятор, группы риска и вакцинировать людей, которым эта вакцинация будет, по мнению Минздрава, нужна, необходима. Учителя, наверное, доктора - те, кто захотят», – добавил Логунов.

Расширение горизонтов

Март-апрель 2021 года вроде и не за горами. Но осенние холода и сезон гриппа – еще ближе. А заболеваемость в России с первых чисел сентября вновь держится выше отметки в 5 тысяч.

При этом власти медленно, но верно приоткрывают границы, давая россиянам возможность продлить лето, выбравшись к морю. Если в августе граждан пустили в Турцию, то на этой неделе возобновились рейсы в Египет, ОАЭ и на Мальдивы.

Хотя, как ранее отмечали в АТОР (Ассоциации туроператоров России), наученные горьким опытом потенциальные отдыхающие не особо верят в то, что горизонты надолго останутся широкими.

«Туристы опасаются, что в России может быть повторно введен карантин с 20 сентября, и они потеряют деньги», – приводит Интерфакс пояснение Ассоциации.

Туроператоры рассчитывают, что после дня Х с облегчением выдохнут и они, и клиенты. Но пока, по большей части, запрос на поездку звучит так: «Нам бы успеть до 20 сентября».

Между тем, по данным банка «Открытие», с которыми ознакомилось агентство РИА Новости, после отмены режима самоизоляции в стране успела попутешествовать почти половина россиян. 25% опрошенных граждан выехали после снятия ограничений за пределы родного населенного пункта. А еще 20% и вовсе отправились в заранее запланированный отпуск.

Как ранее сообщил СМИ губернатор Антальи Эрсин Языджи, после возобновления 10 августа авиарейсов из РФ в провинцию приехали более 336 тысяч россиян. Между тем, на этой неделе Анкара ввела обязательное использование масок в общественных местах на территории всей страны. Кроме того, был введен запрет на проведение концертов и выступление музыкальных групп в ресторанах, барах, клубах и отелях.

В Москве и области масочный режим никто и не отменял. Хотя многие граждане стали игнорировать эти меры безопасности: в том же метро пассажир в маске выделяется на общем фоне «безмасочных граждан», а уж тот, кто и перчатки надел, и вовсе смотрится инопланетным гостем.

Однако из регионов периодически поступают тревожные сигналы. Так, в Адыгее на дистанционное обучение вновь отправились более 500 школьников. Подобные, «точечные» меры принимаются и в других субъектах. А в Санкт-Петербурге и в Москве объявлен карантин в духовных академиях.

Разнонаправленные сигналы

20 сентября – эта дата звучит и в разговорах туроператоров, и от родителей школьников, морально готовящихся к возвращению детей на дистанционку. Люди, рассуждающие о готовящемся локдауне, ссылаются на сотрудников образовательных учреждений, работников метро, на источники в мэрии, правительстве, а может быть даже и в небесной канцелярии. Почему именно эта дата? Предположительно, потому, что сейчас в стране проходят досрочные выборы. А после них можно и по домам.

Только вот аналогичные прогнозы давались и на начало июля. «Проголосуем за конституцию и снова самоизолируемся», – говорили тогда «знающие люди», в подробностях рассказывая и о грядущем ужесточении режима пропусков, и о том, что сидеть взаперти придется до Нового года.

«Даже в случае второй волны пандемии локдаун в том объеме, в котором мы его наблюдали весной, вводиться не будет. Это мнение сейчас превалирует как в странах Запада, так и в России. Очевидно, что повторное отключение разных отраслей экономики приведет к самым негативным последствиям, поэтому уже сейчас, когда в мире начался новый рост заболеваемости коронавирусом, все чаще раздаются голоса о том, что второго локдауна никто не допустит. Возможны какие-то частичные ограничения, но не такие массовые и масштабные, как весной», – рассуждает первый вице-президент Опоры России Павел Сигал.

Хотя несмотря на достаточно оптимистичный настрой властей и заверения в том, что карантина не будет, обсуждение того, что делать «если вдруг», не прекращается. И перспективы рисуются отнюдь не радужные.

Так Роспотребнадзор не пошел навстречу Ассоциации компаний интернет-торговли, которая разработала было регламент, позволяющий во время действия карантинных мер не закрывать точки, торгующие непродовольственными товарами, и исключающий ограничения по площади. В службе заявили, что в случае второй волны коронавируса и возвращения ограничительных мер никто не гарантирует магазинам продолжение работы.

Минпромторг от такой позиции не в восторге. В ведомстве полагают, что новое массовое закрытие магазинов недопустимо, и продолжает диалог со службой. Об этом замглавы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал газете «Известия».

С чего бы министерству ломать копья, если тотального закрытия не планируется? Скорее всего, на всякий случай. Уж лучше сейчас разрешить такие «бумажные» вопросы, чем потом спасать только, казалось бы, самостоятельно задышавший бизнес.

«В случае второго полноценного локдауна к нормальной работе не сможет вернуться до 50% компаний малого и среднего бизнеса, 75% предприятий начнут испытывать сложности с выполнением обязательств по уплате налогов и выплате зарплат», – говорит Павел Сигал.

И ЦБ РФ предрекает, что в ситуации новых карантинных ограничений экономика России сможет вернуться на докризисный уровень не ранее 2023 года – это обозначено в последнем обзоре тенденций от регулятора.

При этом уже известно, что в следующие три года бюджет будет дефицитным: в будущем году речь идет о более чем двух с половиной триллионах рублей дефицита, в 2022 и 2023 – о 1,2 и 1,4 триллиона соответственно. И приличная доля расходов придется на оказание поддержки гражданам, уже пострадавшим от пандемии и от борьбы с ней посредством карантина. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что главный финансовый документ страны, который как раз сейчас активно верстается, будет «социально ориентированным».

Но повторный локдаун вполне может расстроить фокус, и восстановительный процесс снова превратится в спасательную операцию. С новыми потрясениями и потерями. В такой ситуации может быть сочтено более логичным дать тому самому социуму «поболеть» за экономику. Главное потом выздороветь, если что.