Белоруссия снова митингует

Сегодня, 13 сентября, в Минске и других городах Белоруссии прошли митинги оппозиции. Власти попытались не допустить марша в центре столицы – предполагаемы пути шествия оппозиционеров перекрывались милицией и армией, а жесткие задержания митингующих начались за несколько часов до митинга. По официальным данным задержаны 400 человек. Однако в Минске на марш протеста вышло свыше 100 тыс человек и силовики оказались бессильны ему помешать. Так же большое количество протестующих вышли на улицы Гомеля и Гродно. В Бресте власти применили водомет для разгона протестующих. В Минске, по неподтвержденным сообщениям оппозиционных телеграм-каналов, протестующие начали возводить баррикады на проезжей части.

Состоявшиеся в воскресенье митинги, это первые массовые демонстрации после ареста члена Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой. Подробнее читайте в материале «Почти наша проблема».

Надежды властей на то, что в результате арестов и задержаний число протестующих резко пойдет на спад, не оправдались.

Протесты с Белоруссии продолжаются со дня проведения президентских выборов – 9 августа этого года. Согласно данным официальным ЦИК республики, Александр Лукашенко прилучил на выборах более 80% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.