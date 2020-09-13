Курс доллара: аналитики обескуражили прогнозом по рублю

Рублю удалось во второй половине недели отыграть потери. Курс доллара завершил неделю на уровне 75,01, курс евро торговался вечером пятницы по 88,81 руб. Российская валюта находилась под давлением геополитической напряженности и снижения цен на нефть.

В четверг курс рубля поддержал Центробанк, подтвердив свое намерение продать остаток валюты на 185 млрд рублей постепенно, эти средства в октябре-декабре 2020 года будут реализовываться равными долями ежедневно.

Между тем, аналитики обескуражили прогнозом по рублю в случае введения жестких санкций, что пока нельзя исключать.

Так, аналитики Райффайзенбанка отмечают, что текущий курс рубля к доллару мог бы считаться равновесным в контексте нынешней стоимости нефти, если бы не риск того, что Россия вновь окажется под на этот раз более жесткими рестрикциями со стороны западных стран.

В случае жестких санкций доллар может подорожать на 10 или даже 15 рублей, поскольку при таких обстоятельствах отток капитала увеличится на $60–100 млрд, предупреждают эксперты. При таком сценарии произойдет заметный сдвиг вверх кривой ОФЗ, которые сейчас не содержат большую премию за геополитические риски.

Участники рынка предполагают сейчас низкую вероятность введения жестких санкций. К таковым Райффайзенбанк относит запрет на расчеты в долларах и евро госбанкам РФ, запрет на покупку нового госдолга РФ.

Прогноз курс рубля на следующую неделю

В этой ситуации поддержку рублю может оказать Банк России. По мнению Наталии Орловой из "Альфа-Банка", ЦБ РФ, вероятно, возьмет паузу на следующем заседании регулятора 18 сентября и не будет снижать ставку.

Согласен с ней Евгений Миронюк из ИК "Фридом Финанс".

"Впрочем, считаем, что на укрепление рубля в последние 2 дня оказало влияние усиление евро против доллара и успокаивающий тон выступлений зампредов ЦБ Ксеньи Юдаевой и Алексея Заботкина. В базовом сценарии мягкая денежно-кредитная политика в 2021 году будет сохранена. Считаем, что ключевая ставка на заседании 18 сентября останется без изменений. На следующей неделе после всплеска волатильности рубль ожидает движение в широком диапазоне 87,6-90 руб/евро и 74-76,4 руб/$", - отмечает эксперт.

По словам операционного директора казначейства УБРиР Владимира Зотова, на этой неделе на рубль в большей степени влияли слабеющие доллар и нефть.

"В середине недели доллар поднимался выше 76,5 рублей, но уже к концу недели снизился до прежнего уровня в 74 – 75 рубля за доллар. Немного поддержали рубль намерения Центробанка РФ с 1 октября продать около 185 миллиардов рублей. Августовская инфляция оказалась выше ожиданий. Регулятор позитивно оценил это как оживление экономики при ослабленном рубле. Прогнозируемый курс валют на следующую неделю: 74 – 75,5 рублей за доллар, 88 – 89,5 рублей за евро", - прогнозирует Зотов.