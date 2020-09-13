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Окно возможностей Газпрома

Москва, 13.09.2020

По данным Федеральной таможенной службы России, в июле 2020 года поставки российского газа в Германию составили 1,469 млрд куб метров, против 3,253 млрд куб метров годом ранее.  В снижении поставок газа в Германию большую роль сыграл карантин – остановившаяся на время экономика резко снизила потребление «голубого топлива» и его запасы в Европе резко выросли. В сентябре 2020 года европейские газовые хранилища оказались заполнены более чем на 90%.

Однако помимо сокращения европейского спроса на газ, существует еще проблема острой конкуренции на этом рынке – США и Катар активно продвигают в Европу свой сжиженный газ. По итогам второго квартала 2020 года доля «Газпрома» на рынке Евросоюза составила 27,8%, против 35,6% в прошлом году, а в начале 2000-х Россия обеспечивала практически половину потребностей ЕС в газе.  

Не лучшим образом обстоит финансовое положение компании: за первое полугодие 2020 года чистый убыток «Газпрома» по РСБУ составил 277 млрд рублей — против

прибыли в 371 млрд рублей годом ранее. Цены на поставляемый «Газпромом» природный газ в дальнее зарубежье снизились с 358 долларов США за тысячу

кубометров во втором квартале 2014 года до 110 долларов во втором

квартале 2020-го.

К экономическим проблемам добавились неприятности политического характера. Строительство газопровода «Северный поток –2», остановленного из-за американских санкций, рискует теперь попасть под возможные санкции ЕС.

Тем не менее у «Газпрома» есть неплохие перспективы исправить ситуацию. «По

нашим оценкам, в ноябре-декабре в базовом сценарии ненаступления

второй волны коронавируса цена поднимется до 140–150 долларов за

тысячу кубометров. В ближайшие два-три года европейские цены на газ

при благоприятном развитии событий будут находиться в пределах 150

долларов за тысячу кубометров», — говорит Мария Белова, директор по исследованиям VYGON Consulting. «Ясно, что прекратить строительство газопровода — значит нанести колоссальный ущерб немецкой и европейской экономике как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», – считает политолог-германист, научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, Евгения Пименова.

Подробнее о ситуации на мировом газовом рынке и о перспективах завершения строительства «Северного потока – 2» читайте в свежих материалах журнала Эксперт «Дожить до победы» и «Не дождетесь».

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