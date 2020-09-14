«Аэрофлот» в октябре может провести публичное размещение акций

Розничные инвесторы в октябре, вероятно, смогут приобрести компании крупнейшего российского авиаперевозчика.

Посредством SPO «Аэрофлот» намерен привлечь дополнительный капитал, знают источники Рейтер. По их данным, допэмиссия объемом 1,7 миллиарда обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль одобрена Советом директоров и акционерами «Аэрофлота», но ни объем SPO, ни цена, по которой акции будут предложены рынку, неизвестны.

Правда, есть ограничение. Правительство, от лица основного владельца компании – государства, тоже одобрило допэмиссию, но по ее итогам госдоля не должна снизиться, то есть не может быть меньше 51,17%.

По оценке Рейтер, учитывая все условия, в том числе стоимость акций «Аэрофлота», по которой они торгуются сегодня (82 рубля за акцию), компания сможет привлечь с рынка до 140 миллиардов рублей.