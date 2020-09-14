Акции дня: Petropavlovsk растет вместе с рейтингом

Бумаги одного из крупнейших золотодобытчиков компании Petropavlovsk подорожали на фоне улучшения позиций в рейтинге. За дневную торговую сессию в понедельник акции прибавили +3,46% до 36,785 рублей за бумагу.

Индексный провайдер MVIS-Indices добавил акции Petropavlovsk в индекс Junior Gold Miners. Как оценивает стратег «ВТБ Капитала» по рынку акций Илья Питерский, пассивный приток капитала в эти бумаги в результате их включения в индекс Junior Gold Miners составит около 54 млн долларов. Изменения вступят в силу 18 сентября после закрытия торгов.

При этом акции других крупных золотодобытчиков были склонны к коррекции на фоне стабилизации золота в районе 1950 долларов за унцию, отметила эксперт Елена Кожухова из «Велес Капитала».

Индекс Мосбиржи по итогам дневной торговой сессии вырос на +0,61% до 2928,38 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,44% до 1228,48 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:53 мск составила 39,57 долларов за баррель (-0,65%). Российская валюта слабела – 75,15 рублей за доллар.