Американские горки фондового рынка

В течение 2020 года мировой фондовый рынок демонстрировал как глубочайшее падение, так и головокружительный рост. Хотя лидерами по волатильности были американские ценные бумаги, но и некоторые российские ценные бумаги продемонстрировали завидный рост. В феврале 2020 года «Эксперт» запустил новую рубрику — «Три акции, которые надо было купить на прошлой неделе». «Проанализировав итоги рубрики за февраль–август, мы увидели, что она отражает не только разовые импульсы. Обычно сильные скачки котировок внутри дня или даже недели далеко не всегда означают, что данная акция хорошо покажет себя на более длинном периоде. Однако «Три акции» показали определенную закономерность: бумаги, которые становились героями рубрики чаще всего, показали выдающийся результат по сравнению с рынком и по итогам полугода. Речь идет о четырех самых часто упоминаемых эмитентах: «Полюсе» (+91%), Polymetal (+69%), «Яндекс» (+74%) и Тинькофф-банк (+65%). Для сравнения: за те же полгода индекс Мосбиржи смог вырасти всего на 5,76%. Наиболее пострадавшим оказался сектор нефти и газа, соответствующий индекс Мосбиржи за полгода вырос всего на 3,96%», – сообщает журнал «Эксперт».

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