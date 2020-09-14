Берлускони победил COVID-19

Бывший премьер-министр Италии 83-летний Сильвио Берлускони вылечился от COVID-19 и выписан из больницы.

4 сентября Берлускони был доставлен в клинику «Сан-Раффаэле» в городе Милане с двусторонним воспалением легких. Двумя днями ранее у него был диагностирован коронавирус SARS-CoV-2, но он чувствовал себя хорошо и отказался от госпитализации. По словам лечащего врача, воспаление легких у Берлускони было выявлено на ранней стадии и не представляло для него большой опасности.

Сильвио Берлускони четыре раза занимал должность председателя Совета министров Италии в период с 1994 года по 2011 год.