BP: эпоха роста спроса на нефть подошла к концу

Вritish Рetroleum стал первым нефтяным гигантом, объявившим об окончании роста спроса на нефть

Спрос на нефть будет падать в следующие 30 лет. Размер и скорость этого снижения объясняются ростом эффективности и электрификации дорожного транспорта

Согласно одному из сценариев аналитиков ВР, потребление «черного золота» к 2050 году снизится на 50%, а по другому – почти на 80

Потребление нефти может никогда уже не вернуться к уровню, наблюдавшегося до прихода коронавируса, говорится в исследовании аналитиков BP. Даже по самому лучшему сценарию спрос на следующие два десятилетия будет представлять «в целом горизонтальную линию» по мере перехода с ископаемых на возобновляемые виды топлива.

Доклад BP вызвал в энергетическом секторе самый настоящий переполох, потому что подавляющее большинство специалистов прогнозирует потреблению нефти еще не одно десятилетие роста. Они много раз называли и продолжают называть нефть единственным видом сырья, который удовлетворит требования растущего населения планеты и расширяющегося среднего класса.

Британский же нефтяной гигант видит совсем другое будущее, в котором доминированию нефти со временем придет конец. Этими взглядами объясняется значительно большая активность ВР среди крупных энергетических компаний по приведению своих целей в соответствие с целями Парижской конференции по климату.

Всего лишь через шесть месяцев после занятия поста гендиректора ВР Бернард Луни заявил в августе, что в следующем десятилетии компания снизит добычу нефти и газа на 40% и будет тратить до 5 млрд долларов в год на на создание одного их крупнейших на планете производств возобновляемой энергии.

Луни считает, что использование нефти уже достигло пика из-за пандемии, ужесточения политики властей и перемен в поведении потребителей. Так, согласно одному из сценариев аналитиков ВР, потребление «черного золота» к 2050 году снизится на 50%, а по другому – почти на 80.

В сценарии без новых карантинов спрос постепенно восстановится и на протяжении следующих 20 лет будет оставаться на уровне 100 млн баррелей в сутки.

ВР не единственная крупная нефтяная компания, которая готовится к энергетической рокировке. Royal Dutch Shell Plc, Total SE и другие крупные производители нефти в Европе объявили о планах по постепенному переходу к возобновляемой энергетике, потому что потребители, правительства и инвесторы все настойчивее призывают к переменам.

В исследовании ВР рассматриваются три сценария-прогноза на 30 последующих лет.

Быстрый сценарий предусматривает новые меры, ведущие к росту цен на энергоносители. Нулевой похож на первый, но с добавлением больших изменений в поведении общества. И наконец в сценарии без переменен, как следует из названия, все остается более-менее, как сейчас.

В первых двух сценариях спрос на нефть падает в результате воздействия пандемии. Затем он постепенно восстанавливается, но никогда не достигает докоронавирусного уровня 2019 года, объясняет главный экономист ВР Спенсер Дейл.

В прошлогоднем анализе ВР содержался сценарий «Больше энергии», при котором спрос на нефть стабильно рос и достигал к 2040 году 130 млн баррелей в сутки. Сейчас ничего похожего в сценариях-прогнозах аналитиков ВР нет.

«Спрос на нефть будет падать в следующие 30 лет,- подчеркивается в исследовании ВР.- Размер и скорость этого снижения объясняются ростом эффективности и электрификации дорожного транспорта».

Конечно, сильнейшим ударом по энергетике стала пандемия новой коронавирусной инфекции. По Быстрому сценарию ВР спрос на нефть к 2050 году не будет превышать 55 млн б/с, а по Нулевому он и вовсе опустится менее чем до 30 млн б/с. Падение в основном произойдет в развитых экономиках и Китае. В Индии и других странах Азии спрос по первому сценарию будет горизонтальным, а по второму в середине тридцатых годов он начнет снижаться от уровня 2018 года.

По Быстрому сценарию выбросы вредных веществ от сжигания ископаемых видов топлива к 2050 году снизятся приблизительно на 70%, а по Нулевому – более чем на 95%. В третьем сценарии, без перемен, они достигнут максимума в середине 20-х годов.

Спрос на сырье, из которого извлекается энергия, увеличится приблизительно на 10% по Быстрому и Нулевому сценариям и почти на 25% - по третьему.

По Быстрому сценарию возобновляемые виды энергии начнут преобладать в суммарном производстве энергии уже с начала сороковых годов.

Рост спроса на энергию в Китае резко замедлится после достижения пика в начале 30-х годов по всем трем сценариям.

Производство возобновляемой энергии, за исключением водорода, вырастет более чем в 10 раз по Быстрому и Нулевому сценариям, а ее доля в общем энергопотреблении увеличится с 5% в 2018 году до более чем 40% в 2050 г. в Быстром сценарии и почти до 60% в Нулевом.

Потребление природного газа в основном к 2050 году не изменится, а в третьем сценарии оно на 35% выше. В Нулевом сценарии к 2050 г. потребление газа сократится примерно на 40%.