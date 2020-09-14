Датский регулятор не намерен останавливать «Северный поток—2» из-за Навального

Разрешение на строительство газопровода «Северный поток —2» в акватории Дании не будет отозвано по политическим причинам, заявили в энергетическом агентстве страны (DEA). Королевство будет придерживаться ратифицированной им Конвенции по морскому праву, и главное для DEA — обеспечить безопасность и экологичность на своем участке шельфа при прокладке СП-2.

Между тем, Метте Фредериксен, премьер-министр Дании, предложила вернуться к обсуждению строительства Россией газопровода из-за ситуации с якобы отравлением оппозиционного блогера Алексея Навального. При этом она подчеркнула, что вообще была против «Северного потока —2», поскольку видит опасность попасть в зависимость от российского газа.

В октябре 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение оператору проекта СП-2 компании Nord Stream 2 AG на прокладку трубопровода в акватории страны. А в июле текущего года позволило использовать при строительстве «Северного потока — 2» якорные трубоукладчики.

Главный интерсант заморозки прокладки второй ветки газопровода из России в Европу – США, которые борются за место для собственного СПГ на европейском рынке. Но, лоббируя введение новых санкций против «Северного потока —2», Соединенные Штаты сами стали лидером по импорту российского голубого топлива, выкупив 12%. Как сообщило издание The National Interest со ссылкой на данные Управления энергетической информации США, Америка поставила 16-летний рекорд, приобретя 68 млн баррелей (более 9 млн тонн) нефтепродуктов.