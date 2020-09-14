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ЕДГ-2020: без вторых туров, но с сюрпризами

Москва, 14.09.2020
13 сентября стало днем торжества политической стабильности, а также появления на политической авансцене новых партийных проектов, от которых — пока немногие — ждут многого
#Региональные выборы
#Выборы губернаторов
#Политика
  • ЕДГ-2020: без вторых туров, но с сюрпризами

В ночь с 13 на 14 сентября в ЦИК РФ

ТАСС Автор: Александр Щербак

Единый день голосования не привел ко вторым турам на выборах губернаторов. Однако его ни в коем случае нельзя охарактеризовать как «стандартный».

Обладающая большинством в федеральном парламенте партия «Единая Россия» в ходе голосования по партийным спискам набрала менее 40% на выборах в заксобрания Республики Коми, Костромской и Новосибирской областей.

В рамках борьбы за места в региональных парламентах Коми, Калужской, Костромской, Новосибирской и Рязанской областей соратники Сергея Миронова по «Справедливой России» уступили, в рамках конкуренции списков, непарламентским партиям.

В Белгородской и Воронежской областях справедливороссы не сумели преодолеть 5-процентный барьер при голосовании по единому округу и могут рассчитывать лишь на кандидатов-одномандатников. Даже успех партии на выборах в Челябинской области не может компенсировать понесенный урон.

Партийный проект «Новые люди» будет представлен, как минимум, в заксобраниях 4-х субъектов федерации. Право на участие в думских выборах 2021 года без сбора подписей также завоевали партии «Зеленая Альтернатива» и «За правду». 

Довыборы в Госдуму

По итогам голосования в Нижнекамском округе (Татарстан) победу одержал Олег Морозов («Единая Россия») с результатом в почти 73% голосов. В Ярославском округе (Ярославская область) единорос Андрей Коваленко (41%) одержал победу над экс-губернатором региона Анатолием Лисицыным (35%).

В Сеймском округе (Курская область) борьбу за мандат выиграл представитель «партии власти» Алексей Золотарев (61,7%). В Лермонтовском округе борьбу за место в Госдуме выиграл справедливоросс Александр Самокутяев (63,7%).

Прямые выборы губернаторов: триумфальный марш основных кандидатов

Согласно данным ЦИК России на 5:00 14 сентября (по московскому времени), в Архангельской области среди кандидатов уверенно лидирует врио Александр Цыбульский («Единая Россия») с результатом в  69,61%. Из числа его конкурентов лучший результат показала выдвинутая «Справедливой Россией» Ирина Чиркова (16,94%).

Электоральные баталии в Брянской области завершились переизбранием Александра Богомаза («Единая Россия»). За кандидатуру действующего губернатора проголосовали 72,84% избирателей. Вторым по популярности претендентом на пост высшего должностного лица региона стал представитель КПРФ Андрей Архицкий (10,23%). 

В Еврейской автономной области врио губернатора Гольдштейн Ростислав («Единая Россия») поддержали 82,5% избирателей. «Пришедший вторым» справедливоросс Владимир Дудин набрал 7,06% голосов.

В Иркутской области, вопреки прогнозам скептиков, выборы должны завершиться победой врио Игоря Кобзева уже в первом туре голосования: его кандидатуру поддержали 60,58% посетивших участки избирателей. Вторым по популярности кандидатом стал коммунист Михаил Щапов (25,79%).

Очевидный фаворит на выборах губернатора Калужской области – врио Владислав Шапша («Единая Россия»). За его кандидатуру отдали свои голоса 74,01% жителей региона, явившихся на избирательные участки. Ближайшим преследователем врио стал представитель КПРФ Николай Яшкин (9,44%).

Досрочные выборы губернатора Камчатского края должны завершиться уверенной победой врио главы региона. Самовыдвиженца Владимира Солодова  поддержали 80,51% пришедших на участки избирателей. Второе место среди кандидатов с результатом в 6,7% голосов занял Валерий Калашников – представитель ЛДПР.

На выборах губернатора Коми, как и прогнозировали эксперты, уверенную победу одержал самовыдвиженец Владимир Уйба – врио главы республики. Свои голоса ему отдали 76,79% избирателей. Роль основного соперника врио досталась кандидату от ЛДПР Андрею Никитину (10,47%).

Действующий губернатор Костромской области Сергей Ситников («Единая Россия») набрал 66,43% голосов. Среди кандидатов от оппозиции лучший результат показал претендент от КПРФ Валерий Ижицкий (16,56%).

Предварительные результаты голосования в Краснодарском крае подтверждают оценки относительно доминирования действующего губернатора на электоральном поле: Вениамина Кондратьева поддержали 84,68% избирателей. Роль «кандидата № 2» досталась претенденту от КПРФ Александру Сафонову (7,22%). 

Данные о ходе голосования на выборах губернатора Ленинградской области на момент написания публикации не отображались на сайте ЦИК. Согласно данным ТАСС на 1:20 (мск), по итогам обработки  60% протоколов лидерство среди кандидатов удерживал действующий глава региона Александр Дрозденко («Единая Россия», 83,35%).

В Пензенской области действующий губернатор Иван Белозерцев («Единая Россия») обеспечил себе переизбрание, набрав 80,06% голосов. Вторым по популярности кандидатом на территории региона стал претендент от КПРФ Олег Шаляпин (7,91%).

Выборы главы Пермского края привели к ожидаемой победе врио Дмитрия Махонина, участвовавшего в кампании в качестве самовыдвиженца. В пользу основного кандидата проголосовали 76,17% избирателей. Его ближайший конкурент Ксения Айтакова (КПРФ) смогла привлечь на свою сторону 13,33% участников голосования.

Глава Ростовской области Василий Голубев («Единая Россия») получил 67,21% голосов. Его основного соперника Петра Пятибратова (ЛДПР) поддержали лишь 7,44% избирателей.

В Севастополе выборы губернатора завершились победой врио Михаила Развожаева («Единая Россия»): отметку напротив его фамилии в бюллетене оставили 86,73% посетивших избирательные участки горожан. Второе место по итогам голосования занял «жириновец» Илья Журавлев (4,56%).

В Смоленской области губернатор Алексей Островский (ЛДПР) обеспечил себе переизбрание за счет поддержки 59,67% граждан, пришедших к урнам для голосования. Его главный конкурент Андрей Митрофаненков (КПРФ) набрал 23,75% голосов.

Губернатора Тамбовщины Александра Никитина поддержали активных 86,57% избирателей региона. Второй результат показал коммунист Андрей Жидков (6,3%).

Рустам Минниханов ожидаемо легко одержал уверенную победу на выборах главы Татарстана: действующего президента республики поддержали 87,55% избирателей. Его ближайший преследователь Альмир Михеев («Справедливая Россия») набрал лишь 4,06% голосов.

Борьба за пост главы Чувашии продемонстрировала уверенное лидерство врио губернатора – самовыдвиженца Олега Николаева. Его поддержали 76,62% избирателей. Второй результат среди кандидатов показал Александр Андреев – однопартиец Геннадия Зюганова (10,01%).

Заксобрания регионов: голосование по партийным спискам

На выборах депутатов Государственного Совета Республики Коми «Единая Россия» набрала по спискам 33,2% голосов. Помимо правящей партии, барьер в 5% барьер преодолели еще 5 избирательных объединений. ЛДПР поддержали 15,47% пришедших на участки граждан, КПРФ – 15,06%, «Зеленую Альтернативу» – 8,08%, «Родину» – 7,67%, «Справедливую Россию» – 7,31%.     

На выборах депутатов Белгородской областной думы «партия власти» получила 66,53%  голосов, КПРФ – 12,41%, ЛДПР – 6,23%.

В ходе выборов в региональный парламент Воронежской области «Единая Россия» набрала по спискам 65,84%, КПРФ – 12,99%, ЛДПР – 6,75%.

В Калужской области бренд «Единой России» поддержали 44,78% избирателей. КПРФ свои голоса отдали 12,87% граждан, ЛДПР – 8,61%, «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» – 7,79%, «Справедливой России» – 7,34%, партии «Новые люди» – 7,29%.

На выборах в думу Костромской области «партия власти» получила 33,74% голосов, КПРФ – 17%, ЛДПР – 12,49%, «Партия пенсионеров» – 8,33%, «Справедливая Россия» – 8,08%, партия «Новые люди» – 7,44%.

В Курганской области в рамках голосования по спискам единороссов поддержали 44,6%, КПРФ – 19,03%, ЛДПР – 14,47%, «Справедливая Россия» – 10,52%, «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» – 8,27%.

В ходе выборов в заксобрание Магаданской области правящая партия набрала по спискам 61,08% голосов, ЛДПР – 11,13%, КПРФ – 9,54%, «Справедливая Россия» – 6,82%.

В Новосибирской области за «Единую Россию» проголосовали 37,8% избирателей, за КПРФ – 16,99%, за ЛДПР – 13,27%, за партию «Новые люди» – 7,27%, «Справедливая Россия» – 5,95%, «Партия пенсионеров» – 5,73%.

В Рязанской области единороссы набрали 47,67% голосов, ЛДПР – 11,85%, КПРФ – 9,08%, «За правду» – 7,12%,  «Справедливая Россия» – 6,09%, партия «Новые люди» – 5,51%, «Партия пенсионеров» – 5,36%.

В Челябинской области правящая партия получила 43,67% голосов, «Справедливая Россия» – 14,32%, КПРФ – 11,89%, ЛДПР – 11,51%, «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» – 5,67%.

В Ямало-ненецком автономном округе единороссам свои голоса отдали 65,39% избирателей, ЛДПР – 14,89%, КПРФ – 8,37%, «Справедливая Россия» – 6,4%.

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