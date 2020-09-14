Эксперты рассказали, к чему может привести снижение возраста для получения прав

В случае снижения в России минимального возраста управления автомашиной, в стране неминуемо повысится стоимость полисов ОСАГО, считает автоюрист Сергей Радько.

«В случае, если несовершеннолетнего вносят в ОСАГО, то конечно страховые компании придумают очередной повышающий коэффициент для увеличения стоимости полиса», - рассказал эксперт агентству РИА «Новости».

Помимо этого, для подобного нововведения потребуется внести изменения в законодательную базу, поделился с агентством директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников. Он также считает, что для начала необходимо определиться, кто в случае ДТП понесет ответственность, - «родители или несовершеннолетний водитель».

Напомним, с предложением снизить возрастной ценз управления легковым автомобилем до 16 лет ранее выступил депутат Госдумы Василий Власов. Обращение было направлено парламентарием на имя начальника ГУОБДД МВД России Михаила Черникова.

Власов считает, что возможность рано начать управлять автомобилем позволит несовершеннолетним гражданам быть вовлеченным в более раннем возрасте в экономические процессы. Как результат, появится желание начать как можно раньше работать для приобретения личного автотранспорта.