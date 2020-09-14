Эксперт рассказала, какие смс-сообщения нельзя открывать

Сообщения, пришедшие с незнакомого номера и содержащие гиперссылку, лучше не открывать, чтобы не подхватить вирус в свой телефон и не лишиться средств на карте. Подобные смс-сообщения могут отправлять преступники в целях кражи денег с банковских счетов пользователей телефонов, рассказала специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова. Новость передает агентство «Прайм».

«Если в СМС говорится о якобы неполученном MMS, переходить по ссылке категорически не рекомендуется», - рассказала эксперт. Она уточнила, что также не опасно открывать сообщения, которые пришли с незнакомого номера или с пометкой Info: вполне возможно, что их могли отправить мошенники.

Помимо этого, преступники присылают смс-сообщения о выигрышах или больших скидках на тот или иной товар или услугу. Подобные сообщения могут скрывать вирус, с помощью которого можно украсть данные банковской карты пользователя.

Россияне часто попадают на уловки мошенников, рассказал Боровикова. Она посоветовала после получения подобного сообщения сразу удалить его, не читая.