Франция и Швеция провели повторный анализ проб Навального

Как сообщает агентство РИА «Новости», в лабораториях Франции и Швеции был проведен повторный анализ проб оппозиционера Алексея Навального. Исследование подтвердило отравление политика веществом группы «Новичок». С соответствующим заявлением выступил кабмин ФРГ.

Как говорится в заявлении, «ОЗХО по запросу со стороны германского правительства взяла пробы Навального для дальнейшего изучения их в референтных лабораториях». Уточняется, что Германия обратилась к европейским партнерам с просьбой еще раз перепроверить пробы.

«Теперь имеются результаты этих проверок в специальных лабораториях Франции и Швеции, и они доказывают немецкие данные», - говорится в заявлении.

Напомним, Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете при перелете из Томска в Москву. Авиалайнер совершил экстренную посадку в городе Омске, где политик был доставлен в местную больницу. Врачи поставили ему диагноз, связанный с нарушением обмена веществ. Ядов в крови и моче Навального омские медики не обнаружили. Через два дня Навальный был доставлен в германскую клинику «Шарите», где в его пробах и были обнаружены остатки субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». В Кремле в этой связи заявили, что Россия ждет от Германии ответ на официальный запрос по этой ситуации.