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Как выбрать матрас для сна

Москва, 14.09.2020
При выборе ортопедического матраса нужно принимать во внимание множество факторов. Самые важные из них описаны ниже.
#PressRelease

При выборе ортопедического матраса в магазине матрасов в Санкт-Петербурге или любом другом городе нужно принимать во внимание множество факторов. Самые важные из них описаны ниже.

Жесткость матраса

Комфортность сна и самочувствие человека в значительной мере определяются жесткостью ортопедического матраса, используемого для ночного отдыха. По данному критерию матрасы делятся на следующие виды.

  • Повышенная жесткость. Такие изделия используются при болезнях позвоночника. В качестве наполнителей твердых матрасов применяются кокосовые волокна, струттофайбер, а также пенополиуретан повышенной плотности. Их поверхность не подходит для удобного отдыха, но при наличии проблем с позвоночником прекрасно поддерживает больные позвонки. Твердые матрасы обычно покупают по назначению доктора.
  • Средняя жесткость. Это оптимальный вариант для людей среднего роста и среднего телосложения с хорошим здоровьем. В дешевых матрасах наполнителями служат материалы наподобие синтетического латекса и струттофайбера, в дорогостоящих – меморикс и комбинация кокосовой койры и природного латекса.
  • Низкая жесткость. Для изготовления таких матрасов используются наполнители из пенополиуретана и природного латекса.

Вес спящих

Масса тела спящего человека не должна превышать максимально допустимый показатель, указанный в паспорте матраса. Желательно обеспечить запас по данной характеристике от пяти до двадцати килограммов.

  • Людям с избыточной массой тела желательно спать на довольно высоких матрасах.
  • Людям с нормальной массой тела подойдут матрасы средней толщины.
  • Поскольку худой человек не оказывает сильного давления на толстое основание матраса, приобретать для него чересчур толстый матрас нецелесообразно.

Площадь матраса

Площадь ортопедического матраса должна соответствовать габаритам кровати, на которой он будет размещен. Наибольшее распространение получили матрасы для односпальной кровати площадью девяносто на двести, восемьдесят на двести, восемьдесят на сто девяносто сантиметров. Для двуспальных кроватей используются мат

расы размерами сто восемьдесят на двести, сто шестьдесят на двести, сто сорок на двести и сто двадцать на двести сантиметров. Желательно покупать изделия стандартных размеров – это облегчит выбор мебели и аксессуаров. Несоответствие размера матраса габаритам кровати чревато следующими последствиями:

  • Когда ширина кровати уступает ширине матраса, это чревато свисанием его краев;
  • Когда ширина кровати превышает ширину матраса, это создает неудобство во время сна;
  • Когда длина кровати не соответствует длине матраса, он непригоден для использования.
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