На спасение экономики Европы направят «криптоевро»

Виртуальное восстановление

Как заявил исполнительный зампред Еврокомиссии Валдис Домбровскис, финансовый сектор ЕС должен максимально использовать возможности, предоставляемые цифровизацией. Для этого, передает «Интерфакс» со ссылкой на слова чиновника, власти региона уже в обозримой перспективе намерены выдвинуть законодательное предложение по рынкам криптоактивов.

404 Not Found

404 Not Found

nginx

По словам Домбровскиса, это должно «привести правила ЕС в соответствие с эпохой цифровых технологий, чтобы продвигать инновации, сдерживая риски».

Чиновник подчеркнул, что Евросоюз намерен широко использовать криптоактивы в ходе реализации плана восстановления и экономической перестройки после кризиса из-за пандемии COVID-19.

Собственно сам план восстановления, отметил он на неформальной встрече министров экономики и финансов стран ЕС в Берлине, дает возможность продвигаться вперед в качестве глобального игрока в цифровой сфере. В рамках этой работы в сентябре Валдис Домбровскис представит обновленную Стратегию цифровых финансов ЕС.

Также он добавил, что некоторые министры на этой встрече выразили озабоченность по поводу рисков, связанных с так называемыми стейблкоинами, которые не соответствуют нынешним правилам ЕС. Он заверил, что новые законодательные предложения решат эти проблемы. ЕС будет регулировать риски для финансовой стабильности и денежного суверенитета, связанные со стейблкоинами, когда они используются для расчетов.

Новая стратегия будет обнародована в сентябре

Европейская экономика серьезно пострадала от коронавируса — только за второй квартал она обвалилась на 14,1% в годовом выражении, отмечает главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Соответственно, стандартные меры поддержки, где ключевой источник финансирования — это средства от взносов стран-членов ЕС, не могут быть эффективными в сложившейся ситуации.

Формирование нового плана спасения экономики Next Generation EU, где помимо традиционных мер есть еще и новые с целью максимально задействовать криптоактивы, чтобы они работали на благо экономики — это правильное и взвешенное решение, считает он. Евросоюз должен был прийти к этому еще раньше, но консервативный подход и нежелание большинства лидеров связываться со столь чувствительным вопросом не позволяли пойти на этот шаг глобально. Пандемия в этом случае выступила катализатором для активизации этого процесса.

Глобальные изменения в законодательстве по регулированию рынка цифровых активов внутри Евросоюза только предстоит реализовать. На текущий момент, оно достаточно точечное, и именно это не позволяет ЕС пока всецело использовать возможности криптоактивов — как полноценный источник дополнительных доходов.

Между тем, отмечает эксперт, учитывая масштабы этого рынка и возможности, которые есть сейчас на нем, полноценное регулирование данной сферы позволит поддерживать экономику и усилить ее рост — вероятно, уже в следующем году.

В целом основная проблема сейчас заключается в том, что в ЕС не урегулирован вопрос с так называемыми стейлбкоинами — криптовалютами, привязанными к запасам обычных валют или физических товаров. Нынешним правилам ЕС они не соответствуют.

Новая стратегия цифровых финансов ЕС, которую обнародуют уже в этом месяце, призвана урегулировать этот вопрос. В частности, риски для финансовой стабильности и денежного сувернитета будут зарегулированы, а значит использовать стейблкоины для расчетов можно будет эффективнее, и они больше смогут быть задействованы в разогреве внутренней экономики.

Предполагается, говорит Алексей Антонов, криптовалюты и стейблкоины, как и выпускающие их компании станут подпадать под юрисдикцию регулирующих органов как на государственном уровне конкретного члена ЕС, так и на уровне всего ЕС.

Эпоха цифровой эмиссии

Мировые центробанки, поразмыслив, всё-таки решили действовать по принципу: если какой-то процесс не удалось погасить в зародыше, и он набирает силу, то его разумнее возглавить, комментирует ситуацию шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв. Не только ЕЦБ уже, но и ФРС США, и Народный банк Китая, и другие крупнейшие регуляторы пошли с этой целью по пути создания прежде всего криптоаналога собственных национальных или региональных классических резервных валют.

Основываются они при этом, конечно же, на технологиях блокчейна, в смысле распределённой стоимости денег и определённого программного алгоритма генерации своих криптовалют, однако в отличие от биткоина, эфириума и других страннорождённых первенцев криптоцивилизации, собственными криптовалюты центробанков будут как бы опорными стейблкоинами, и в этом их принципиальное отличие. То есть, за ними будут стоять не только программные коды, но и обеспечение максимально объективно подсчитанными макроэкономическими показателями: конкретными цифрами положительных или отрицательных внешнеторговых балансов стран, усреднёнными объёмами выручки производственных и сервисных компаний региона, а в случае развивающихся стран и золотовалютными резервами.

Конкретно в случае Брюсселя, наверняка вес официальной криптовалюты ЕС будет сразу же укреплён тем самым внешним займом в рамках плана New Generation, под который привлекаются фактические, и весьма значительные, заёмные средства. То есть, поясняет аналитик, финансирование New Generation уже изначально — не чисто «вертолётные деньги» или «деньги из воздуха», и этот план не ограничивается 750 млрд евро на ближайшие 2 года, а предварительно согласован 27 странами ЕС в объёме не менее 1,3 трлн евро вплоть до 2026 года.

Заёмные средства здесь необходимы, так как финансово проект New Generation гораздо масштабнее, амбициознее, чем всё, что делалось в Европе раньше, говорит Пётр Пушкарёв. Более зажиточные государства-доноры ЕС даже согласились прогарантировать займы своими ресурсами сильнее, ради поддержания единой производственной среды ЕС с опорой на общие хозяйственные связи и на общий рынок сбыта, без которого никто в ЕС не смог бы чувствовать себя сильным в сравнении с такими гигантами, как Китай и США.

Но, уверен Пётр Пушкарёв, собственная криптовалюта, как часть денежного выражения этих восстановительных фондов, — не волшебный спаситель, а просто одна из современных форм воплощения этой идеи, и форма безусловно довольно привлекательная для наиболее технологически продвинутой части инвестсообщества. А уже вокруг «криптоевро», как некоего стержня, кристаллизуются обменные процессы между этой официальной валютой и другими, уже имеющимися криптоинструментами, чтобы хранящиеся в нынешних суперволательных криптовалютах капиталы постепенно перетекали бы в тот самый «криптоевро». Если же этих шагов сейчас ЕС не сделает, а их сделают другие, то деньги из биткоинов и другой не обеспеченной материально крипты уйдут впоследствии в «криптодоллары», «криптоюани», «криптофунты» и так далее.

Отсутствие в ЕС подобной работающей и доступной чисто цифровой версии евро просто создало бы конкуретный недостаток Еврозоны в глазах той части инвесторов, кто при финансировании стартапов, в том числе и «зелёного курса», уже активно предпочитает привлекать механизмы краудинвестирования токенами с помощью ICO. Таким образом, центробанки идут навстречу модным поветриям, пока их не успели возглавить мощные негосудартвенные проекты вроде Libra от Facebook, которым дадут добро попозже, а пока их придержат.

Но позднее и ныне существующие криптопроекты, многие из которых начнут терять популярность, и более мощные и обеспеченные ресурсами компаний-гигантов и государств цифровые валюты, станут системой сообщающихся сосудов для альтернативного привлечения дополнительных финансов под многие перспективные проекты. А также официальные «резервные» криптовалюты центробанков в будущем смогут стать запасными аэродромами, которые спасут, поддержат и даже частично смогут заменить собой нынешние привычные фиатные резервные валюты, если их за ближайшие годы совсем уж изрядно подточат эмиссией дикие мощности «денежных принтеров», которые под сурдинку антикризисных мер помогают рефинансировать под ноль государственный долг как США, так и ЕС, но рискуют со временем спровоцировать гиперинфляцию. Вот тут-то, уверен Пётр Пушкарёв, на выручку центробанкам и смогут прийти чёткие цифровые алгоритмы нарождающихся государственных «стейблкоинов», всё-таки сдерживающие эмиссию необеспеченных денег пределами объективных макропоказателей.