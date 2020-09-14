Лавров отменил визит в Германию

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил визит в ФРГ, который должен был состоятся 15 сентября 2020 года. Визит главы российского МИДа в Берлин и его участие, совместно с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом, в церемонии закрытия в Берлине 15 сентября этого года «перекрестного» года научно-образовательных партнёрств 2018-2020 годов, был запланирован еще год назад. «3 сентября этого года германская сторона уведомила об изменениях в рабочем графике Мааса, в связи с чем его участие в церемонии отменяется, а на двусторонние переговоры отводится лишь полтора часа. таким образом, первоначальная и основная цель поездки Лаврова в столицу Германии оказалась неактуальной, а предложенный формат двусторонних переговоров – сильно урезанным», – прокомментировали ситуацию на официальном сайте МИД РФ.

Ранее Лавров упрекнул Германию в том, что оставляет без ответа запросы Москвы по поводу отравления Алексея Навального. «У нас накопилось немало вопросов к нашим немецким коллегам по поводу абсолютно неподобающего отношения к тем официальным запросам, которые мы направляем в Берлин, включая направленный официальный запрос Генеральной прокуратуры об оказании правовой помощи в соответствии с имеющимся между нашими странами соглашением. Нас не устраивает ни суть реакции на наши закономерные, законные, легитимные требования выполнить обязательства по межправительственным соглашениям о правовой помощи, нас не устраивает и абсолютно неприемлемый тон, в котором эта позиция германской стороны доводится до мировой общественности», – сказал российский министр иностранных дел.

Алексей Навальный в состоянии комы был госпитализирован в больницу города Омска 20 августа, а 22 августа был доставлен из России в Берлин для прохождения дальнейшего лечения.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Алексей Навальный стал жертвой нападения, осуществленного с применением вещества из группы «Новичок». Она призвала российские власти дать ответы на вопросы вокруг ситуации с Навальным. «Есть серьезные вопросы, на которые только российское правительство может и должно дать ответы», – сказала Меркель.