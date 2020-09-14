Макрон лично проинформировал Путина о результатах исследования проб Навального

В телефонном разговоре с российским президентом Эммануэль Макрон сообщил, что французские эксперты подтвердил отравление Навального «Новичком», сообщило РИА Новости.

Ранее о положительных результатах исследования на «Новичок» в трех независимых спецлабораториях Франции и Швейцарии заявили в правительстве Германии. Выводы об отравлении именно вещества из группы «Новичок» сделали и специалисты в лаборатории Бундесвера. При этом власти Германии, ссылаясь на нежелание разглашать гостайну, отказались передать результаты исследований Москве, пообещав лишь сообщать о динамике состояния оппозиционного блогера, если получат на это «добро» от него либо его родных. Тем не менее, для ОЗХО немцы секреты раскрыли и передали им результаты лабораторных исследований по Навальному.

Омские медики, которые первыми обследовали Алексея Навального после того, как ему стало плохо в самолете, не согласились с утверждениями европейских коллег.