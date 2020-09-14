Минэкономики Германии прогнозирует продолжение восстановления в третьем квартале года

Крупнейшая экономика Европы — экономика Германии продолжит восстановление от последствий коронавирусного кризиса в оставшейся части 2020 года, заявило министерство экономики ФРГ, передает Reuters.

В министерстве также спрогнозировали, что немецкая экономика сильно вырастет в третьем квартале, но не сможет достигнуть докризисного уровня роста еще до 2022 года.

Пик рецессии был достигнут во втором квартале, и ослабление ограничительных мер с мая привело к быстрому восстановлению в промышленности и секторе услуг, говорится в ежемесячном отчете министерства. В документе добавляется, что в последнее время оживление экономики несколько ослабло.

«Немецкая экономика продолжает расти, хотя и более умеренными темпами», — заявили в министерстве.

Экономисты ожидают, что экономическая активность в Германии вернется к росту в третьем квартале после рекордного сокращения на 9,7% во втором квартале, когда резко упали потребительские расходы, инвестиции компаний и экспорт.

В министерстве заявили, что значительный экономический рост в третьем квартале может быть обусловлен отмечавшемуся с мая и июня импульсу, когда появились признаки восстановления.

В то же время немецкий экспорт по-прежнему далек от докоронавирусных уровней, и, хотя промышленное производство почти вернулось к уровню в 90% от периода до коронавируса, и продолжает расти, оно в некоторой степени утратило динамику роста.

Ранее в этом месяце правительство Германии пересмотрело в сторону повышения свой экономический прогноз на этот год до снижения на 5,8% с ранее ожидаемого спада на 6,3%.

Ожидается, что временное снижение налога на добавленную стоимость (НДС) в Германии в рамках правительственного пакета мер стимулирования также повысит внутренний спрос во второй половине года.