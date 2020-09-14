Вход/Регистрация Подписка

Может ли Россия стать мировым R&D-центром, обсудят на РИФ

Москва, 14.09.2020
24-й Российский Интернет Форум (РИФ 2020) впервые пройдет в формате РИФ in the City. На протяжении 23 лет ключевое для IT-отрасли мероприятие проходило в выездном формате в Московской области.
  • Может ли Россия стать мировым R&amp;D-центром, обсудят на РИФ

В этом году форум состоится в центре Москвы на площадке Цифрового делового пространства 21 сентября.

РИФ in the City — это форум о технологиях и людях, интернет-бизнесе и инструментах для него, цифровой трансформации и цифровой зрелости. Акцентом этого года станет поиск ответа на вопрос: «Может ли Россия стать мировым R&D-центром, и что для этого нужно?»

В программе форума выступления, прикладные мастер-классы, форсайт-сессии и презентации цифровых трендов по направлениям: экономика, GovTech, New Media, LifeTech, DeepTech, Digital Transformation, цифровая зрелость, EduTech. Спикеры и участники обсудят темы из области искусственного интеллекта, шеринг экономики и осознанного потребления, биотеха, финтеха, автомобилей и технологий, аналитики социальных сетей и инфлюенс-маркетинга, новых цифровых реальностей и fake news.

«Этот год стал испытанием для бизнеса, государства и человеческих отношений и сильным катализатором для цифровизации всего: традиционных индустрий, госуправления, социальной сферы. Теперь уже всем понятно, что цифра — новое электричество, и именно цифра помогла нам пережить пандемию. Отрасль и государство вступили в открытый и конструктивный диалог: вспомним июньско-июльские меры президента, панельную дискуссию в Иннополисе. От совместных усилий правительства и инновационных компаний зависит то, какую нишу займёт наша страна в цифровой экономике. РИФ in the City станет площадкой для живого общения представителей государства и бизнеса. Мы хотим, чтобы участники и спикеры нашли ответ на вопрос: “Может ли Россия стать мировым R&D-центром, и что для этого нужно?” — Сергей Плуготаренко, директор РАЭК.

РИФ in the City — это не только форум, но и идеальная площадка для нетворкинга. Здесь после долгого перерыва соберутся представители бизнеса и государства для того, чтобы пообщаться друг с другом, обсудить актуальные вопросы, наметить планы на будущее. 

Секции форума РИФ in the City пройдут в 4 параллельных потока. Подробная программа доступна на сайте: rif.ru.

Организатор: РАЭК

Соорганизатор: Координационный центр доменов .ru/.рф

Мероприятие проходит при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Подробная информация и регистрация на сайте: RIF.ru

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




«Криогенмаш» - по-прежнему стратегический актив Газпромбанка

Новый глава совета директоров предприятия — заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров. Перед менеджментом стоит задача разработать новую стратегию «Криогенмаша», который рассматривается Газпромбанком как стратегический актив

ММК переходит с бумаги на «цифру»

В рамках стратегии цифровой трансформации Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» активно заменяет бумажные документы цифровыми – уже в 44 организациях Группы действует система электронного документооборота, разработанная специалистами ММК. Коммерческая версия программы доступна для приобретения сторонними компаниями

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Мобильный отряд. Как мобильные решения повышают чек в ритейле

Несмотря на цифровую революцию последних лет до объявления в мире режима самоизоляции именно оффлайн-магазины оставались основным местом совершения покупок. С появлением же COVID-19 цифровизация магазинов стала для многих компаний единственно возможным способом остаться на плаву
Новости партнеров

Tоп

  1. Названа причина мощного роста курса доллара
    Внезапная приостановка испытаний коронавирусной вакцины AZD1222 британской фармацевтической компанией AstraZeneca ввиду болезни одного из их участников привела к фронтальному укреплению доллара США
  2. Исключительные выборы в Ярославле
    Предстоящие в воскресенье выборы по Ярославскому округу эталонно показательны с точки зрения одной из самых острых сегодня политических проблем. Борьба за вакантное место в Госдуме обернулась столкновением местных элит и «пришлого» руководства области. Пока что здесь идет настоящая демократическая компания
  3. Ждет ли нас новый карантин после 20 сентября
    Уже больше месяца муссируются слухи о грядущем повторном локдауне — закрытии всего и вся из-за коронавируса, по крайней мере в Москве. Причем называется даже конкретная дата: 20 сентября. Власти столицы это отрицают, приводя серьезные доводы против ограничений. Однако доводов за вероятность такого сценария тоже хватает
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама