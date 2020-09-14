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На Венере найдены признаки жизни

Москва, 14.09.2020
  • На Венере найдены признаки жизни

Из открытых источников

В атмосфере Венеры учеными Кардиффского и Массачусетского технологического университетов был обнаружен фосфин. Газ имеет биологическое происхождение, новость сообщил агентству РИА «Новости» источник, знакомый с исследованием. Уточняется, что открытие было сделано на Гавайских островах с помощью телескопа Джеймса Кларка Максвелла и в Чили при помощи Атакамской большой антенной решетки миллиметрового диапазона.

 Ученые пояснили, что очень ядовитый газ фосфин на Земле производится анаэробными, то есть не требующими наличия кислорода, микроорганизмами. В прошлом году фосфин был предложен в качестве маркера для поиска возможной жизни на экзопланетах (планет у других звезд).

При этом, по мнению ученых, открытие фосфина в атмосфере Венеры не означает, что на планете есть жизнь. Вполне возможно, что газ образовался в результате неизвестных природных процессов, хотя до сих пор ученые не обнаружили небиологического происхождения газа, пояснил собеседник агентства. Он отметил, что информация будет обнародована на одной из научных онлайн-пресс-конференции, после чего появится публикация в Nature.

Напомним, ранее о наличии жизни на Венере высказывался научный сотрудник Института космических исследований РАН Леонид Ксанфомалити. Он опубликовал статью с анализом снимков с планеты, сделанных посадочным модулем станции «Венера-13». На них, в частности, просматривались несколько объектов, которые посчитал живыми насекомоподобными существами.

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