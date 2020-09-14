Ирак снижает цены на нефть для США и Азии

Вслед за Саудовской Аравией, Ирак объявил о снижении отпускных цены на все сорта нефти с поставкой в октябре для продажи в Азию и США, сообщает Bloomberg.

Уточняется, что отпускные цены для азиатских покупателей на нефть Basrah Light будут минимальными, начиная с июня, - всего $0,3 за баррель по сравнению с региональным бенчмарком против премии в $1,5 в сентябре. Нефть сорта Basrah Heavy будет экспортироваться с дисконтом в $1 за баррель.

Покупатели в США смогут приобрести сорт Basrah Light с премией в $0,4 за бочку к региональному эталону, сорт Basrah Heavy планируется предлагать для американских покупателей с дисконтом в $0,75, а нефть марки Kirkuk — с премией $1,35 за баррель.

Помимо этого, Багдад намерен снизить экспортные цены и для покупателей из Европы: Basrah Light будет поставляться с дисконтом в$ 0,7 за баррель, Basrah Heavy - с дисконтом $2,65, а дисконт на Kirkuk будет снижен до $0,3 за баррель.

По мнению аналитиков, которые были опрошены агентством, снижение цен для американских покупателей и стран Персидского залива может свидетельствовать о слабом восстановлении спроса. Ранее, напомним, Саудовская Аравия снизила экспортные цены на нефть для покупателей из Европы и США. Дисконт был вызван слабым восстановление спроса на сырье, а также опасением второй волны коронавирусной инфекции.