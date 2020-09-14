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Nvidia покупает разработчика процессоров ARM за 40 миллиардов долларов

Москва, 14.09.2020
#Технологии
#Сделки
#Экономика
  • Nvidia покупает разработчика процессоров ARM за 40 миллиардов долларов

Zuma\TASS

Nvidia рассчитывает приобрести у SoftBank за 40 миллиардов долларов технологии большинства мобильных процессоров для смартфонов. Правда, для этого необходимо, чтобы рекордную сделку, слухи о которой ходили не одну неделю, одобрили регуляторы.

Стоит ли британский производитель чипов таких денег, остается большим вопросом, но известно, что это несомненный лидер на рынке мобильных процессоров, не только разрабатывающий архитектуру чипов в Android-смартфонах и iPhone, но и лицензирующий технологии. Особую ценность британской компании Arm, принадлежащей SoftBank, придает то обстоятельство, что совсем скоро на его архитектуре будут работать еще и ноутбуки и компьютеры Apple.

Уже объявлено, что никаких переездов не предвидится – штаб-квартира Arm останется в Великобритании. Объявлено также, что компания при новом владельце сохранит свой «глобальный нейтралитет» и будет работать как подразделение Nvidia.

SoftBank купил Arm в 2016 году за 31 млрд долларов, а сейчас продает почти на четверть дороже. По мнению специалистов, британский производитель чипов за четыре года действительно стал дороже. Кроме Apple, достаточно назвать Microsoft, который сделал на основе чипов Arm серию компьютеров Surface и версию операционной системы Windows для Arm.

Nvidia является ведущим производителем графических процессоров GPU, которые тоже, только несколько другие, проектирует Arm.

Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг рассказал журналу Forbes, что его приоритетной задачей после этого рекордного приобретения будет «провести технологии Nvidia через обширную сеть Arm». Это, однако, вовсе не означает, что Arm изменит свою открытую лицензионную модель. Главное сейчас для Nvidia, считает Bloomberg, не делать ничего такого, что могло бы отпугнуть клиентов.

Для этой цели, конечно, и предназначено решение сохранить, по крайней мере, в краткосрочной перспективе нейтралитет Arm, т.е. возможность работать с самыми разными компаниями. Для этого же и сохранение адреса штаб-квартиры компании в Кембридже. Кстати, Nvidia намерена инвестировать немалые средства в строительство нового исследовательского центра по работам над искусственным интеллектом (AI) в Кембридже. Не удивительно, что Nvidia позиционирует покупку Arm как следующую стадию на пути развития AI.

Nvidia когда-то собиралась делать графические процессоры для смартфонов, но из этой идеи ничего не вышло. Едва ли приобретение Arm что-то изменит в этом отношении, но как минимум первое время акцент в работе Arm будет делаться на центрах обработки данных.

Рекордное приобретение Nvidia, между прочим, лишний подчеркивает, насколько успешно развивалась компания последние пять лет, сосредоточившись на таких сферах, как GPU, беспилотные автомобили и AI.

Несмотря на то, что время сейчас не располагает к слияниям и приобретениям, едва ли британские, американские, китайские и евросоюзовские регуляторы заблокируют сделку. В ее пользу говорит хотя бы то, что Nvidia и Arm между собой никак не конкурируют. Однако процесс оформления документов долгий и может занять до полутора лет.

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