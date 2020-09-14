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Платить в Белоруссии опять за все будет Россия

Москва, 14.09.2020
Ситуация, сложившаяся вокруг белорусского кризиса, находится сегодня в состоянии хрупкого баланса. С одной стороны, уличные протесты, хоть и становятся менее многочисленными, все равно не спадают, втягивая в себя все новые социальные группы и порождая новые организационные форматы. С другой стороны, Александр Лукашенко, ловко изменив свою риторику на пророссийскую, пока удерживается у власти, опираясь на любезно предоставленные ему Москвой ресурсы. На сегодняшней встрече в Сочи с президентом Путиным он очевидно постарается добиться новых преференций.
#Кризис в Белоруссии
#Политика
#Мир
  • Платить в Белоруссии опять за все будет Россия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел с рабочим визитом в Россию. В аэропорту Сочи его встречали посол Белоруссии в России Владимир Семашко (в центре) и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев (третий справа).

Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС

Ситуация в Белоруссии явно зашла в тупик и пока каждая из сторон конфликта прощупывает слабые точки другу друга, чтобы вновь перехватить инициативу. О том, насколько велики шансы Лукашенко удержаться у власти, чего может стоить Москве ее отказ взаимодействовать с оппозицией и какие у белорусского политического кризиса на сегодняшний день есть сценарии, «Эксперту» рассказал белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

— Протесты в Белоруссии продолжаются, но, похоже, на судьбу Александра Лукашенко они не оказывают никакого влиния. 

— Я по-прежнему считаю, что для него это всё плохо закончится. Протесты не стихают. Уже целый месяц белорусы выходят на улицы.

— Но все-таки их становится меньше.

— Я бы не сказал. В один день пришло больше, в другой меньше, может быть. Но люди даже с зонтиками стоят под дождем и не расходятся, как было в последнее воскресенье, — это важный показатель. Более того, по некоторым оценкам есть люди, которые впервые выходят на митинги. Тут еще стоит понимать, что когда в столице протестует 10-15% населения – это уже беспрецедентно по масштабам. Если возникнет какая-то новая искра, то это мобилизует еще больше людей. При этом, хоть эти протесты, как правило, анонсируются за 1-2 дня до начала их проведения с помощью Telegram-каналов, но все равно возникают и спонтанные мероприятия, пусть малочисленные, но достаточно мобилизованные. Например, женские марши по субботам, а теперь еще и студенческие марши.

Поэтому я как считал, так и считаю, что все эти протесты в конечном итоге приведут к уходу Александра Лукашенко из политики. Он хочет демонстрировать сейчас свою силу, контроль ситуации, но практически он проиграл. Он прекрасно понимает, что пока он будет оставаться у власти, экономика Белоруссии будет только падать, потому что никто из инвесторов, даже российских, ни копейки в Беларусь не вложит — это пока слишком рискованно. Тем более, что после летнего дела Беларусбанка все российские банки закрыли кредитные линии для Белоруссии и не откроют. Требование у всех одно — отставка Лукашенко.

— Насколько, на ваш взгляд, поддержка Москвы окажет влияние на его судьбу?

— В Москве, я думаю, по-разному смотрят на ситуацию в Белоруссии. Через призму стабильности в первую очередь. Они видят, что Лукашенко контролирует власть и, конечно, они с ним работают. При этом, мне кажется, Москва совершает большую ошибку некоторыми своими действиями, в том числе в информационном плане: сейчас она пока просто отталкивает часть белорусов от России.

Например, если взять координационный совет, то его в России много критиковали, но как выяснилось, в этом координационном совете есть очень много достойных людей, которые являются абсолютно пророссийскими по своим убеждениям и взглядам. Но с ними никто не работает. С ними даже российское посольство не встретилось, хотя посол Мезенцев вроде как даже готов был вести какие-то переговоры.

Это закономерно отталкивает белорусов от России. Я считаю, что это неправильно. Тем более, что в прошлые выходные даже начали появляться антироссийские лозунги на протестных мероприятиях, которых раньше не было. Мне кажется, что этот тренд нужно менять. В Белоруссии могут появиться здравые силы, которые поддержат сближение с Россией, но для этого Москва должна задать посыл, чтобы антироссийские настроения в Белоруссии не увеличивались.

— Однако ходят слухи, что внешние игроки оказывают серьёзное влияние на координационный совет. Если это так, то разве стоит Москве с ним иметь дело?

— Я думаю, что внешние акторы никакой серьезной роли не играют. Я думаю, что давление на Марию Колесникову, которую сейчас задержали и которой вменяют покушение на госпереворот — это давление на весь координационный совет, попытка его обезглавить. Он децентрализован и там нет сейчас никаких лидеров. Как только они появляются, их тут же убирают.

Лукашенко четко сказал: если вы со мной не согласны, то уезжайте из страны. Так было с Колесниковой, когда ее попытались выдворить за пределы страны, но она порвала паспорт, а Лукашенко спровоцировал очередной международный скандал с Украиной. Но это давление будет продолжаться, потому что Лукашенко ни с кем ни на какие переговоры идти не готов. Он в принципе к переговорам не готов, он никогда их не проводил с оппозицией, их он всегда считал своими идейными врагами.

— Однако в условиях раскола в белорусском обществе — мы увидели, что у Лукашенко все же сторонники, — есть ли шанс избежать дальнего роста конфронтации? Какие в целом сценарии вы видите дальше?

— Первый – это когда протест сам стихнет. Лукашенко продолжит репрессии или будет стараться, чтобы эти люди уезжали из страны. Но этот вариант самый долгий, самый затратный и самый малоэффективный. Даже если удастся сломить улицу, легитимность нынешний президент себе уже не вернет.

Второй вариант — это отставка Лукашенко, передача полномочий премьер-министру и новые выборы, соответственно со всеми последующими изменениями, в том числе конституционного формата. Конечно, при таком раскладе протест сразу пойдет на спад, а вместе с этим появятся новые политики. 

Третий вариант — это проведение конституционной реформы и после нее автоматически новые президентские и парламентские выборы, об этом Лукашенко тоже заявил совсем недавно. Я думаю, что при таком сценарии, конечно, протест тоже пойдет на спад. Но сейчас некоторые люди уже начали думать, что Лукашенко такими вбросами пытается, наоборот, время потянуть, чтобы как-то перехитрить всех, не выполнить свои договоренности и так далее.

Но этот вариант в рамках конституционной реформы самый, на мой взгляд, реалистичный и самый востребованный. И об этом варианте в России начали говорить. И Путин, и Лавров об этом говорят, поэтому я ожидаю, что именно в таком русле пройдет завершение политического кризиса. Мне кажется, что было бы важно и выгодно сейчас этот процесс провести, чтобы успокоить общество, иначе затраты в процессе будут увеличиваться, а платить за все, как и всегда, будет Россия.

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