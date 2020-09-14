Посол США в Китае покидает свой пост на фоне разногласий между странами

Посол Соединенных Штатов в Китае Терри Бранстад покидает свой пост с 14 сентября, заявил глава Госдепартамента США Майк Помпео.

"Я благодарю посла Терри Бранстада за его более чем трехлетнюю службу американскому народу в качестве посла США в Китайской Народной Республике (КНР)", - написал Помпео в своем сообщении в социальной сети Twitter.

«Посол Бранстад внес свой вклад в перебалансировку отношений между США и Китаем, сделав их ориентированными на результат, взаимными и справедливыми», — добавил он.

Агентство Reuters напомнило, что торговая напряженность между США и КНР обострилась в 2018 году. Во время своей предвыборной кампании в 2016 году будущий президент США Дональд Трамп часто критиковал экономические связи страны с Китаем, ссылаясь на возросший дефицит торгового баланса.

В 2017 году торговый оборот между США и Китаем оценивался в 710,4 миллиардов долларов, при этом американский экспорт в Китай составлял 187,5 миллиарда долларов, а китайский импорт в США - 522,9 миллиарда долларов. При этом торговый дефицит США с Китаем оценивался в 335,4 миллиарда долларов.

В январе 2020 года стороны подписали соглашение о первой фазе сделки об урегулировании двусторонних торговых споров, однако в августе того же года глава Белого дома США отказался от дальнейшего проведения переговоров с китайской стороной, обвинив ее в распространения по всему миру коронавируса.

Однако уже в конце августа стало известно, что торговые представители США и Китая подтвердили свою приверженность к заключению первой фазы торгового соглашения.

Соответствующее заявление было сделано после телефонного разговора между торговым представителем США Робертом Лайтхизером, министром финансов США Стивеном Мнучином и вице-премьером Китая Лю Хэ. Это стало их первыми официальными переговорами с начала мая.