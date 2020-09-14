Reuters: «ОПЕК плюс» не станет сокращать добычу нефти

Информационное агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщает, что страны ОПЕК и страны присоединившиеся к сделке по ограничению добычи нефти (в том числе и Россия), не будут еще сильнее сокращать добычу. Более того, по информации Reuters страны «ОПЕК +» пойдут навстречу требованиям Ирака и Нигерии об увеличении их квот на добычу нефти.

В апреле этого года, на фоне катастрофического обвала нефтяных цен, «ОПЕК +» (прежде всего Россия и Саудовская Аравия) договорились о продлении сделки по сокращению добычи нефти в рамках на 10 млн баррелей в сутки. США (ведущий мировой производитель нефти), брать участие в сделке по сокращению добычи отказались.

Благодаря сделке «ОПЕК +», стоимость нефти марки Brent, упавшая до 20 долларов за баррель, вернулась в ценовой диапазон 40-45 долларов за баррель. А североамериканская марка нефти WTI, сумевшая упасть в цене 20 апреля 2020 года до минус 37 долларов за баррель, вернулась в диапазон 37-43 долларов за баррель.

Ранее Reuters опубликовало результаты опроса 43 экономистов и аналитиков нефтяного рынка. Согласно их консенсус-прогнозу средняя стоимость нефти марки Brent в 2021 году составит 50,45 доллара за баррель. Прогноз на текущий год менее оптимистичен ­– 42,75 долларов за баррель Brent и 38,82 долларов за североамериканскую нефть марки WTI.