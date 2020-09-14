Россия даст Белоруссии 1,5 млрд долларов США

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва предоставит Минску государственный кредит в размере 1,5 млрд долларов США. «Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент государственный кредит в 1,5 млрд, и мы это исполним. Сейчас, насколько известно, наши министры финансов ведут на этот счет работу на профессиональном уровне», – сказал Путин.

Сегодня, 14 сентября, в Сочи проходят переговоры президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. По сообщению официального сайта российского президента стороны намерены обсудить «ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества».

Ранее Лукашенко заявлял, что Россия пообещала реструктурировать ранее выданный Белоруссии кредит на миллиард долларов «То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим», – сказал Лукашенко.

В августе 2020 года Белорусы забрали из банков вкладов на 623,4 млн долларов США и 975,4 млн белорусских рублей (379,4 млн долларов). Международные резервы Белоруссии за август сократились на 1,4 млдр долларов США, – с 8,858 млрд долларов, 7,458 млрд, сообщает Национальный банк республики.