В России за сутки выявлено 5,5 тыс. новых заражений коронавирусом

В России за сутки выявлено 5 449 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщает оперштаб. Суточный прирост показывает тенденцию к постепенному снижению - накануне в России было выявлено 5 488 новых случаев. Антирекорд был зафиксирован 11 сентября, в стране выявили 5 504 новых случая. Показатель стал самым большим с начала августа.

Число летальных исходов за сутки достигло 94 человек, выписаны из российских больниц 2 690 человек. В общей сложности в России за все время эпидемии выявлено 1 062 811 случаев коронавирусной инфекции, из которых 18 578 умерли, 876 225 выписаны. Число активных больных в стране составляет 168 008 пациентов.

Коронавирус. Статистика в регионах

Наибольшее число новых диагнозов зарегистрировано в Москве – 650 новых больных. Число летальных исходов за сутки достигло 14, выписано 900 человек. На втором месте антирейтинга находится Санкт-Петербург (+206), на третьем Московская область (+166). В пятерке Ростовская область (+162) и Нижегородская область (159). Далее следуют Ставропольский край и Свердловская область, прирост составляет 137 и 131 больных соответственно. В десятке Ульяновская область (+128), Самарская область (+111) и Воронежская область (+108).

105 - в Саратовской области, 103 - в Красноярском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает ста случаев.