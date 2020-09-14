Вход/Регистрация Подписка

В России за сутки выявлено 5,5 тыс. новых заражений коронавирусом

Москва, 14.09.2020
  • В России за сутки выявлено 5,5 тыс. новых заражений коронавирусом

ТАСС

В России за сутки выявлено 5 449 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщает оперштаб. Суточный прирост показывает тенденцию к постепенному снижению - накануне в России было выявлено 5 488 новых случаев. Антирекорд был зафиксирован 11 сентября, в стране выявили 5 504 новых случая. Показатель стал самым большим с начала августа.

Число летальных исходов за сутки достигло 94 человек, выписаны из российских больниц 2 690 человек. В общей сложности в России за все время эпидемии выявлено 1 062 811 случаев коронавирусной инфекции, из которых 18 578 умерли, 876 225 выписаны. Число активных больных в стране составляет 168 008 пациентов.

Коронавирус. Статистика в регионах

Наибольшее число новых диагнозов зарегистрировано в Москве – 650 новых больных. Число летальных исходов за сутки достигло 14, выписано 900 человек. На втором месте антирейтинга находится Санкт-Петербург (+206), на третьем Московская область (+166). В пятерке Ростовская область (+162) и Нижегородская область (159). Далее следуют Ставропольский край и Свердловская область, прирост составляет 137 и 131 больных соответственно. В десятке Ульяновская область (+128), Самарская область (+111) и Воронежская область (+108).

105 - в Саратовской области, 103 - в Красноярском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает ста случаев.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




«Криогенмаш» - по-прежнему стратегический актив Газпромбанка

Новый глава совета директоров предприятия — заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров. Перед менеджментом стоит задача разработать новую стратегию «Криогенмаша», который рассматривается Газпромбанком как стратегический актив

ММК переходит с бумаги на «цифру»

В рамках стратегии цифровой трансформации Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» активно заменяет бумажные документы цифровыми – уже в 44 организациях Группы действует система электронного документооборота, разработанная специалистами ММК. Коммерческая версия программы доступна для приобретения сторонними компаниями

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Мобильный отряд. Как мобильные решения повышают чек в ритейле

Несмотря на цифровую революцию последних лет до объявления в мире режима самоизоляции именно оффлайн-магазины оставались основным местом совершения покупок. С появлением же COVID-19 цифровизация магазинов стала для многих компаний единственно возможным способом остаться на плаву
Новости партнеров

Tоп

  1. Названа причина мощного роста курса доллара
    Внезапная приостановка испытаний коронавирусной вакцины AZD1222 британской фармацевтической компанией AstraZeneca ввиду болезни одного из их участников привела к фронтальному укреплению доллара США
  2. Исключительные выборы в Ярославле
    Предстоящие в воскресенье выборы по Ярославскому округу эталонно показательны с точки зрения одной из самых острых сегодня политических проблем. Борьба за вакантное место в Госдуме обернулась столкновением местных элит и «пришлого» руководства области. Пока что здесь идет настоящая демократическая компания
  3. Ждет ли нас новый карантин после 20 сентября
    Уже больше месяца муссируются слухи о грядущем повторном локдауне — закрытии всего и вся из-за коронавируса, по крайней мере в Москве. Причем называется даже конкретная дата: 20 сентября. Власти столицы это отрицают, приводя серьезные доводы против ограничений. Однако доводов за вероятность такого сценария тоже хватает
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама