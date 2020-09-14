Состояние здоровья Навального быстро улучшается

В берлинской клинике «Шарите» заявили, что состояние Алексея Навального улучшается – он полностью отключен от аппарата искусственной вентиляции легких и уже способен на короткое время вставать с больничной койки.

Алексей Навальный в состоянии комы был госпитализирован в больницу города Омска 20 августа, а 22 августа был доставлен из России в Берлин для прохождения дальнейшего лечения.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Алексей Навальный стал жертвой нападения, осуществленного с применением вещества из группы «Новичок». Она призвала российские власти дать ответы на вопросы вокруг ситуации с Навальным. «Есть серьезные вопросы, на которые только российское правительство может и должно дать ответы», – сказала Меркель.

Официальный представителя правительства Германии Штеффена Зайберта сообщила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций против проекта по строительству газопровода «Северный поток-2» из-за отравления Навального.

Российская сторона заявила, что анализы, взятые у Навального в Омске, не показали содержания в его организме каких бы то ни было отравляющих веществ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Германия оставляет без ответа запросы Москвы по поводу отравления Алексея Навального.