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Совет по правам человека ООН проведет срочные дебаты по ситуации в Белоруссии

Москва, 14.09.2020

Мнения о необходимости срочного обсуждения событий в Белоруссии в Совете по правам человека ООН разделились, тем не менее, небольшой перевес получили выступающие за проведение дебатов.  В ответ на запрос Германии немедленно реагировать на «резкое ухудшение» ситуации в Белоруссии 25 членов совета проголосовали «за», двое — «против», 20 воздержались, и предложение было принято, сообщил Рейтер.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила на заседании Совета, что поступающие в ее офис сообщения продолжают свидетельствовать о ненужном или чрезмерном применении силы сотрудниками правоохранительных органов против участников мирных акций протеста.

Против инициированных странами ЕС дебатов выступил посол Беларуси Юрий Амбразевич. Он заявил, что это «часть широкой политической кампании, организованной Европейским Союзом с целью поддержки политических сил в Беларуси, проигравших выборы» и «ЕС создает условия для сохранения … политического противостояния в обществе Беларуси», — цитирует официального представителя Минска Рейтер.

14 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Сочи для того, чтобы обсудить ситуацию в республике со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Встреча пройдет один на один, и, как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на запланировано подписание никаких документов, не будет и итоговой пресс-конференции лидеров двух государств. Тем не менее, он пообещал, что Кремль все же проинформирует об итогах встречи.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в комментарии по поводу встречи президентов Лукашенко и Путина заявила, что никакие достигнутые в Сочи договоренности не будут иметь законной силы, поскольку, по ее словам, «все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью».

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