В какой сфере в России зарабатывают больше всего

Как бы выделиться

Как заявила глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, на текущий момент вклад креативных индустрий всех региональных столиц в ВВП России составляет 4,37% — более 4,8 трлн руб. При этом занятые в креативных индустриях в России зарабатывают на 20% больше, чем средняя зарплата по стране, сообщила она в рамках Российской креативной недели, прошедшей на минувших выходных в столичном Парке Горького.

К креативным индустриям относят традиционные и более или менее новые виды деятельности: производство ювелирных изделий, музыкальных инструментов, полиграфию, издательскую деятельность, рекламу, кино, теле- и радиовещание, архитектуру, проектирование и дизайн, IT и разработку программного обеспечения.

«У нас занятые в креативной индустрии получают на 20% больше, чем средняя зарплата по России. Это говорит о том, что творческие люди сегодня востребованы. Если мы говорим о перспективах на третье десятилетие, то я уверена, что за такими людьми — творческими, интеллектуальными — наше будущее», — передает ТАСС слова Светланы Чупшевой.

Творческий сектор — это драйвер роста иностранных вливаний и формирования положительного имиджа страны, признает основатель и генеральный директор коммуникационного агентства Мария Шахова. За последние пять лет в России увеличился спрос на специалистов в креативных индустриях. Это связано, в первую очередь, с ростом количества информационного шума вокруг. Сегодня, чтобы выделиться и запомниться нужно, приложить немало усилий и предложить нестандартный продукт/подход/формат взаимодействия. Чем ощутимее результат работы креативщика, тем выше его зарплата, в среднем.

К примеру, указывает Мария Шахова, тенденция к росту зарплат в сфере маркетинга, рекламы, PR началась в 2018 году. К концу 2019 году этот прирост составил 10%. Для IT-индустрии увеличение заработной платы наблюдается последние 3 года в среднем 10-20% в год. На спрос в этих сферах повлиял кризис 2020 года. И по оценкам экспертов, положительная динамика сохранится в ближайшие несколько лет. Пока в Москве сосредоточено большее число специалистов, занятых в креативных отраслях, чем в среднем по России, это более 400 тыс. И с каждым годом это цифра будет только расти, уверена эксперт.

Думать надо

Бесспорно, признает председатель международного центра развития молодёжных инициатив «Поколение права» Андрей Андреев, сегодняшнему рынку в условиях перенасыщенности и высокой конкуренции требуются нестандартные решения и креативность, поэтому руководители готовы платить больше сотрудникам с неординарными идеями. Главная их ценность – не просто умение мыслить иначе, а навык в короткие сроки генерировать полезные и менее затратные решения. Сегодня известно два типа креативного мышления: дивергентное — способность придумать несколько решений для одной и той же задачи, и конвергентное — способность выбрать наиболее оптимальный способ решения из имеющихся.

Данные навыки востребованы в крупных технологичных компаниях, стартапах, проектах, которым для идентификации и отстройки от конкурентов требуется иной подход и видение, смелость брать на себя ответственность за прогнозы, умение презентовать свою идею, отмечает эксперт. Технические специальности могут просчитать, обосновать ценность и значимость идеи, а вот саму идею, которая ляжет в основу концепции, нужно разрабатывать как раз специалистам по креативу.

К примеру, в Facebook практикуют на собеседовании способ «самому придумать себе задачу для собеседования», так руководство оценивает гибкость и адаптивность сотрудника к быстро изменяемым условиям и обстановке. «Apple» же проводит соискателя через несколько собеседований со специалистами из разных сфер, даже с которыми потенциальный сотрудник может вообще не пересекаться в будущем, тем не менее, понравится он должен каждому. Такой подход лидеров рынка, безусловно, означает, что всё больше молодых специалистов, будет развивать в себе именно креативные навыки. И это действительно так, всё больше молодёжи видят себя в творческих профессиях, где требуется нестандартное мышление и креативность.

Государство также не остаётся в стороне и постепенно смещает вектор в пользу развития творчества у детей и подростков. Уже сегодня идут разговоры, чтобы с 2021 года в среде современных школьников проводить оценку усвояемости информации в рамках исследования PISA-2021 (Международная программа по оценке образовательных достижений учеников). Данное исследование призвано проанализировать качество получаемого образования, а также соответствие знаний реалиям жизни в современном мире. оценочных систем.

Креативное мышление, отмечает Андрей Андреев, в нынешних реалиях очень актуально, поскольку к пронизывает практическую каждую специализацию. Умение нестандартно мыслить, принимать функциональные решения оперативно и по методу ТРИЗ в эпоху развития цифрового ландшафта и маркетинга, востребованы сегодня как никогда.