В Минздраве выяснили, что дистанционное обучение подорвало здоровье 80% российских школьников

Как следует из опроса НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ, 80% российских школьников столкнулись с проблемами с психикой после самоизоляции и дистанционного обучения, которые были введены во время распространения коронавирусной инфекции.

«У 83,8% школьников появились неблагополучные психические реакции», - говорится в опросе. Также во время вынужденной изоляции у учащихся стали появляться депрессивные и астенические состояния, пишет РБК, ссылаясь на исследователей.

70% детей школьного возраста стали реже гулять, каждый второй учащийся стал жаловаться на головные боли, а также плохой сон. 37% детей отметили появление нервных фобий, более 50% школьников жалуются на резкую смену настроения.

В опросе сообщается, что только немногим более 10% учащихся перенесли дистанционное обучение без ущерба для психики.

Ранее врач Александр Мясников сообщил, что россияне должны радоваться росту случаев коронавируса, поскольку, чем больше людей переболеют в легкой форме или бессимптомно, тем быстрее образуется стадный популяционный иммунитет. Медик также сообщил, что число положительных тестов будет только расти, так как коронавирус никуда не уйдет. Также не стоит зацикливаться на статистике, а больше внимание следует уделить тяжелым случаям и смертности, что позволяет судить о степени опасности коронавируса.

Также Мясников считает, что в России переболело ковидом около 20 миллионов жителей, в этой связи стоит надеяться, что года через два-три сформируется коллективный иммунитет.