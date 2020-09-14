В Москве не планируется введение карантина

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице не планируется повторного введения карантинных мер. «Все необходимые лекарства, необходимые технологии, которые на сегодняшний день есть, утверждены Минздравом, в Москве действуют. И мы готовы к любым негативным сценариям, но я надеюсь, что их не будет», – сказал Собянин на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. По словам мэра Москвы, в городе свободны около 60% коек для потенциальных пациентов с коронавирусом. Собянин отметил, что количество заболеваний пневмонией за последнюю неделю сократилось на 4%, а госпитализаций на 3%.

За последние сутки в Москве выявлено 696 случав заражения коронавирусом.

Всего в столице выявлено 271 793 случая заражения – выздоровели 230 397 человек, а умерли 4 993 заболевших.