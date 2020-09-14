В Сочи начались переговоры Путина и Лукашенко

В Сочи проходят переговоры президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. По сообщению официального сайта российского президента стороны намерены обсудить «ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества». «Особое внимание планируется уделить реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства, – говорится на сайте.

Лукашенко прибыл на переговоры в Россию на фоне политического и экономического кризиса в Белоруссии. Протесты с Белоруссии продолжаются со дня проведения президентских выборов – 9 августа этого года. Согласно данным официальным ЦИК республики, Александр Лукашенко прилучил на выборах более 80% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.

Вчера, 14 сентября, не смотря на попытки силовиков не допустить шествий оппозиции, в Минске прошел марш протеста, в котором приняло участие свыше 100 тыс человек.

В связи с нестабильно политической ситуацией, забастовками на ряде предприятий и начавшейся девальвацией национальной валюты, граждане начали активно выводить свои сбережения из банковской системы. В августе Белорусы забрали из банков вкладов на 623,4 млн долларов США и 975,4 млн белорусских рублей (379,4 млн долларов). Международные резервы Белоруссии за август сократились на 1,4 млрд долларов США, – с 8,858 млрд долларов, 7,458 млрд, сообщает Национальный банк республики.