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ВОЗ звявила 14 сентября о рекордном приросте за сутки случаев коронавируса

Москва, 14.09.2020
  • ВОЗ звявила 14 сентября о рекордном приросте за сутки случаев коронавируса

ТАСС

По данным Всемирной организации здравоохранения на 14 сентября в мире выявлено 307,9 тыс. новых случаев COVID-19, что стало рекордным приростом за все время распространения инфекции. Прошлый пик пришелся на 6 сентября, когда число заболевших коронавирусом за день увеличилось на 306,9 тыс.

В общей сложности в мире выявлено 28,6 млн заражений за все время. Число безвозвратных потерь составляет 917,4 тыс.

На первом месте по числу заболевших продолжают оставаться США, где зафиксировано 6,4 млн случаев ковида. На втором месте расположилась Индия. В стране 4,8 млн ин за все инфицированных за все время. На третьем месте мирового антирейтинага находится Бразилия с 4,3 млн заболевших. Россия продолжает удерживать четвертую позицию, - 1,1 млн инфицированных. Замыкает пятерку стран с наибольшей интенсивностью распространения коронавируса Перу - 716,7 тыс.

Ранее вице-президент РАН Валерий Чарушин рассказал, что ученые КНР подтвердили эффективность уральского лекарства «Триазавирин» в борьбе с коронавирусом.

По заявлению президента Харбинского медицинского университета Яна Баофэна, данный препарат не только сокращает продолжительность течения болезни, но и смягчает многие симптомы. На данный момент, по заявлению ученого, ответ носит неофициальный характер, поскольку исследования продолжаются, к примеру, в Китае «Триазавирин» тестируют в десяти госпиталях провинции Хэйлунцзян на больных с легкой или средней степенью тяжести.

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