ВОЗ предупредил Европу об осеннем росте числа летальных исходов из-за COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует для Старого Света на октябрь и ноябрь резкий рост числа летальных случаев от коронавируса Covid-19. Сейчас, напомним, при резком увеличении числа новых заражений во многих странах Старого Света (более 51 тыс. только за пятницу, 11 сентября) смертность от Covid-19 остается низкой, примерно, на уровне 400-500 в день. Особенно много новых инфекций сейчас фиксируется во Франции и Испании.

«Станет хуже,- подчеркнул директор европейского отделения ВОЗ Ганс Клюге в разговоре с корреспондентом AFP. - В октябре-ноябре мы увидим более высокую смертность (от коронавируса)».

Для того, чтобы хотя бы немного разбавить бочку дегтя маленькой ложкой меда, Клюге добавил, что «рано или поздно, но пандемия закончится».

Однако, вакцины от коронавируса, работы над которыми ведут сейчас многие страны, никакого отношения к окончанию пандемии иметь не будут. Ганс Клюге, офис которого находится в Копенгагене, призывает не возлагать на них чересчур больших надежд.

Кстати, в понедельник и вторник все 55 европейских стран проведут что-то типа конференции по видеосвязи, на которой будет обсуждаться, какой должна быть реакция на возвращение пандемии в Старый Свет.