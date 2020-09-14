Япония определилась с кандидатурой премьера

Лидером либерально-демократической партии Японии избран генеральный секретарь кабинета министров страны 71-летний Ёсихидэ Суга. За его кандидатуру было отдано подавляющее большинство голосов на партийном съезде ­– 377 делегатов из 394. Став главой правящей партии, Ёсихидэ Суга автоматически займет должность премьер-министра Японии, в руках которого находится исполнительная власть в стране.

Официальное вступление в должность премьера Ёсихидэ Суга запланировано 16 сентября этого года, это произойдет на совместном заседании обеих палат японского парламента. Ёсихидэ Суга заявил о намерении продолжить курс своего предшественника – Синдзо Абэ.

Действующий премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о своей отставке в августе этого года в связи с ухудшившимся состоянием здоровья. «Я хотел бы извиниться перед народом Японии», — заявил он на пресс-конференции. Кроме того, Абэ выразил сожаление в связи с тем, что не смог решить проблему заключения мирного договора с Россией. Токио настаивает на заключении мирного договора после «решения проблемы северных территорий» – передаче Японии четырех российских островов Курильской гряды.