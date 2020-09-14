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Названы поисковые запросы, по которым можно спрогнозировать вспышку коронавируса

Москва, 14.09.2020
#Коронавирус
  • Названы поисковые запросы, по которым можно спрогнозировать вспышку коронавируса

Utrecht Robin/ABACA

Согласно исследованию, проведенному врачами Массачусетской больницы широкого профиля, Бостон, рост интереса к симптомам заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) может с удивительной точностью предсказывать вспышку новой коронавирусной инфекции за несколько недель до ее появления.

Бостонские врачи собрали и проанализировали данные по запросам симптомов заболеваний ЖКТ в рубрике «Google Trends» и сравнили их со статистикой по коронавирусу в 15 штатах за 13 недель, с 20 января по 20 апреля 2020 года. Поиск велся по таким словам, являющимися общепризнанными симптомами Covid-19, как, например, агевзия (утрата вкусовой чувствительности) или потеря аппетита. Оказалось, что точность прогноза довольно высока - 0,998; 0,871 и 0,748. Самой высокой корреляция оказывалась за 3-4 недели до заражения.

Гастроэнтерологические симптомы типа болей в желудке или диареи считаются широкораспространенными симптомами заражения Covid-19. Целью исследования в Бостоне были поиски новых методов прогнозирования вспышек коронавирусной инфекции.

Наиболее высокой корреляция оказалась в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе и Иллинойсе. Средняя точность прогнозов между интересом пользователей к симптомам заболеваний ЖКТ и надвигающейся вспышкой пандемии была зафиксирована в Алабаме, Южной Каролине, Неваде, Миссисипи и Род-Айленде. Труднее всего оказалось предсказывать вспышки коронавируса по всплеску интереса к болезням ЖКТ в Северной Дакоте, Вайоминге, на Аляске, Гавайях и в Монтане.

В добавление к потенциально новым средствам для прогнозирования новых вспышек следует подчеркнуть важность понимания, как гастроэнтерологические болезни и другие симптомы заболеваний ЖКТ могут помогать в борьбе с коронавирусом.

«Наше исследование подчеркивает важность гастроэнтерологических симптомов как потенциального предвестника вспышек заражений коронавирусной инфекцией,- говорится в исследовании бостонских врачей.- Оно также позволяет предположить, что Google Trends может быть ценным орудием для прогнозирования пандемий с гастроэнтерологическими симптомами».

Еще одним большим плюсом исследования Массачусетской больницы является то, что данные для исследования предоставили высокотехнологичные компании Бостона. Но здесь одновременно заключается и большая проблема морально-этического свойства - как используются личные данные пользователей. Найти золотую середину между безопасностью личных данных и использованием их для борьбы с коронавирусом и является сейчас одной из главных задач бостонских врачей.

Кстати, 11 лет назад Google уже доказал свою полезность в прогнозировании эпидемий. Примерно такая же методика анализа поиска доказала эффективность для прогнозирования вспышек гриппа.

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