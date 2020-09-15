Акции дня: новая оферта подогрела интерес к ТМК

Стоимость бумаг крупнейшего российского производителя труб «Трубной металлургической компании» (ТМК) пошла вверх на фоне корпоративных новостей. За торговую сессию акции подорожали на 4,32% до 60,87 рублей за акцию.

Как стало известно во вторник, совет директоров ТМК одобрил новую программу выкупа акций по цене первой оферты - 61 рубль за акцию. Компания готова выкупить 129 млн 198,754 тыс. акций, что соответствует free float ТМК (12,5%) после проведенного этим летом выкупа 22,3% из возможных 34,7% акций. Сбор заявок будет осуществляться с 15 сентября по 15 октября 2020 года включительно.

Индекс Мосбиржи по итогам дневной торговой сессии вырос на +1,78% до 2980,58 пунктов. Индекс РТС поднялся на +2,05% до 1253,68 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:05 мск составила 40,22 долларов за баррель (+1,54%). Российская валюта укреплялась – 74,95 рублей за доллар.