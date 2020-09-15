Что увез Александр Лукашенко из Сочи

14 сентября в сочинской резиденции Бочаров Ручей состоялась встреча главы российского государства с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Как говорится в сообщении Кремля, Владимир Путин подтвердил приверженность России всем договорённостям между двумя странами, включая договорённости, вытекающие из договора о Союзном государстве, ОДКБ. Он подчеркнул, что РФ выполнит все взятые на себя обязательства в рамках этого партнерства.

Что касается экономических взаимоотношений, то, напомнил Владимир Путин, Россия остаётся самым крупным инвестором в белорусскую экономику. Один из проектов — атомная электростанция стоимостью 10 млрд долларов. В целом свыше 50% внешнеторгового оборота Белоруссии приходятся именно на Российскую Федерацию. В Белоруссии работает почти 2,5 тысячи предприятий с российским капиталом. «У нас очень устойчивая и глубокая кооперация по целому ряду направлений и в целом ряде отраслей», — подчеркнул он.

Также Владимир Путин напомнил, что недавно с визитом в Белоруссии был председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Он провёл переговоры, в рамках которых страны договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии государственный кредит на 1,5 млрд долларов, и это будет исполнено. Кроме того, будут продолжены другие важные, в том числе, инфраструктурные проекты.

Поддержать Белоруссию — дело долга

В текущем году, как обычно, Белоруссия должна направить на выплаты по госдолгу около 8,7 млрд рублей, при этом более чем на 90% долг этот валютный, отмечает аналитик Центра биржевых технологий Максим Орыщак. Еще с 2013-го страна платит по госдолгу свыше 3 млрд долларов ежегодно. Из-за периода пандемии и внутренней политической нестабильности рубль девальвировал. Всего за 2020 год рубль по отношению к доллару упал на 24,3% до уровня 2,5912. Тенденция у национальной валюты негативная, а значит, и на 2021 год могут понадобиться дополнительные займы. То есть сегодня покрытие валютных долгов новым займом является необходимым шагом, чтобы не ставить под угрозу темп возврата средств.

Тот факт, что Белоруссия принимает помощь именно от России, очевиден, так как займы у других кредиторов более обременительны (по времени выдачи, стоимости, необходимости проводить реформы), указывает аналитик. Для самой России — это долгосрочный стратегический шаг. То есть не решение критичных проблем Белоруссии в моменте, а демонстрация доверия к государству (читай «к правящему составу») и готовность продолжать сотрудничество. В будущем, возможно, это будет триггером для удержания Белоруссии от каких-то политически невыгодных для России действий.

Намерение же восстанавливать транспортное сообщение — это готовность определить план действий по снятию ограничений на пересечение границ. Сейчас международные рейсы между Россией и Белоруссией приостановлены. Российским туристам можно въехать в республику через сухопутную границу, однако только в том случае, если они отправляются на лечение в местные санатории.

При этом в нынешних условиях глубокие интеграционные процессы неочевидны, указывает Максим Орыщак. Единая валюта, как шаг для ухода во взаиморасчетах от долларов США — также не вопрос текущего года. Впереди выборы президента Америки, и не самые простые, что обязательно внесет корректировки в решения двух стран. Чрезвычайно выгодное геоэкономическое положение Белоруссии, поскольку через ее территорию проходят сухопутные транзитные пути, связывающие Россию, страны Центральной Азии и Закавказье с Европой, обязательно является аргументом в сторону поддержания этого государства в любых условиях.

«Аншлюса» не будет

Внешний государственный долг Белоруссии на 1 июля 2020 г составлял 18 млрд долларов, по данным Минфина страны, добавляет главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. На задолженность перед Россией на начало второго квартала приходится около половины — 7,93 млрд дол. Это прежде всего межправительственные кредиты, займы от ВЭБ. Высок долг и перед Китаем — 3,3 млрд дол. Острота проблемы состоит в приближении сроков погашения крупных сумм. До второго квартала 2021 г. нужно вернуть 2,4 млрд дол., в течение 1-2 лет — ещё 2,1 млрд. Новый кредит России в 1,5 млрд дол. будет направлен на рефинансирование предыдущих задолженностей перед ней.

Эти вновь выданные деньги вернутся в счёт погашения прежних кредитов, то есть общая задолженность от такого действия увеличена не будет, уверен аналитик. По сути, это продление на перспективу обязательств Минска перед Москвой. Ведь совершенно очевидно, что вернуть сейчас кредит Белоруссия не сможет. В таком случае ей грозит дефолт, который может означать и невозврат гораздо более значимых сумм. Поэтому есть смысл предоставить фактически отсрочку погашения, сохранив надежду на последующую стабилизацию в экономике страны и восстановление возможностей обслуживать долг. Кроме того, задолженность всегда может выступить для кредитора аргументом воздействия в экономических и политических взаимоотношениях.

Россия экономически заинтересована в стабильности в соседней стране не только и не столько из-за кредитов. Прямые инвестиции из России в её экономику составляют 7,2 млрд долл., по данным Белстата и Минфина Белоруссии на начало 2020 года. Четверть банковских активов страны приходится на банки с российским участием. Есть накопленные десятилетиями теснейшие торгово-экономические связи, переплетение цепочек производственных поставок, транзит энергоресурсов и пр. Всё это может быть поставлено под удар в случае финансовых катаклизмов в Белоруссии, считает Марк Гойхман.

В связи с этим важен и вопрос об интеграции и её проявлениях, продолжает эксперт. Об этом по итогам встречи — информация самая общая, без конкретики. Это вполне примечательно. Ведь в последние месяцы многие наблюдатели воспринимали заявления об интеграции очень расширительно — фактически как «аншлюс» Белоруссии Россией с реальной потерей ей суверенитета. Такой процесс был бы очень опасен и с точки зрения резкой реакции Запада с введением антироссийских жёстких санкций, и с позиций возможного обострения протестов и в Белоруссии, да и в самой России.

Поэтому сейчас речь может идти об интеграции в узком смысле, заключает Марк Гойхман. Экономическое взаимодействие в транспортных связях может означать восстановление транспортного сообщения в полном объёме и урегулирование условий поставок и транзита углеводородов. Ведь в последние месяцы наиболее острой проблемой в отношениях Минска и Москвы стали налоговый маневр в нефтянке и газовые тарифы. Вероятно, о разрешении этих споров может идти речь в области экономического сотрудничества.