Небезопасные ПДД

Российские правила дорожного движения снова ждет корректировка. И речь идет не только о многострадальном круговом движении, которое регулярно пересматривают, но и о появлении принципиально новых пунктов, касающихся въехавших в жизнь современных мегаполисов (в первую очередь) «Средств индивидуальной мобильности» (СИМ), в числе которых оказались и уже привычные ролики, скейтборды и самокаты, и более продвинутые электросамокаты, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и прочие электроскейтборды. Но не велосипеды и не инвалидные коляски.

Как сообщает «Коммерсант», Минтранс решил прояснить вопрос о том, где всему этому многообразию место — на тротуарах, велодорожках или проезжей части, и как владельцы такого транспорта должны взаимодействовать с другими участниками движения, будь то пешеходы или автомобилисты. Со всеми вытекающими правами и обязанностями. Причем речь идет как о взрослых на тех же электросамокатах, так и о ребятне, катающейся на всем вышеперечисленном во дворах.

Что касается счастливых обладателей СИМ в возрасте до 7 лет, то здесь разговор короткий: кататься можно по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон под присмотром взрослых. С 7 до 14 лет — все там же, но уже без пристального внимания старших.

Самое интересное начинается с 14 лет: горизонты расширяются за счет проезжей части велосипедной зоны и полос для велосипедистов (которые, правда, еще нужно найти). За неимением оных, а также всех перечисленных ранее вариантов, можно выезжать на тротуар или пешеходную дорожку. При этом придется соблюдать скоростной лимит — 20 км/час, а пешеходы будут в приоритете.

Зона ответственности

Главное же — при отсутствии всех этих вариантов можно выехать на обочину или правый край проезжей части и двигаться навстречу потоку. Правда, только там, где есть скоростное ограничение 60 км/час, а транспортное средство оборудовано электродвигателем, тормозами, фонарем и катафотами. То есть на обычном самокате или скейтборде на проезжую часть выбираться все-таки нельзя. Закрыт ее правый край и для владельцев гироскутеров и моноколес.

«С предлагаемыми нововведениями скорее можно согласиться, так как они предполагают возможность для владельцев СИМ выезжать на проезжую часть только при соблюдении ряда условий», — рассуждает руководитель GR-практики «BMS Law Firm» Дмитрий Лесняк.

Условия касаются не только самих устройств, но и их владельцев: нельзя будет «пилотировать» СИМ в состоянии алкогольного опьянения, в утомленном или болезненном состоянии, под воздействием наркотиков и лекарств, ухудшающих реакцию. Но кто должен будет контролировать все это и разбираться в случае происшествий?

«Контролировать соблюдение запрета на использование СИМ в состоянии опьянения, скорее всего, должны ГИБДД с вынесением штрафа за совершение административного правонарушения. Что касается наезда на пешехода, то надо разбираться, были ли нарушены владельцем СМИ правила ПДД. Если да — разбираться должны сотрудники ГИБДД, если правила не были нарушены, то конфликт может быть разрешен в порядке гражданского судопроизводства (с виновного может быть взыскана компенсация за физический и моральный вред)», — считает Лесняк.

При этом как будет выглядеть наказание за управление самокатом в нетрезвом виде — большой вопрос. Прав-то лишить в данной ситуации нельзя.

«…Наказания за нарушения новых правил должны быть закреплены в КоАП, о котором пока нет ни слова», — приводит «Российская газета» комментарий главного редактора журнала «Движок» Ильи Огородникова.

Отсутствие прав — не единственный интересный момент. Ведь на СИМ нет и никаких регистрационных знаков. А значит с помощью тех же дорожных камер идентифицировать нарушителя не удастся. А полицейских на улицах становится все меньше. То есть, по большей части, ситуация будет развиваться по принципу «не пойман — не нарушитель».

А даже если и пойман, но ему 14? Ведь административная ответственность наступает в России с 16 лет. Инициаторам поправок и рабочей группе по безопасности движения аналитического центра при правительстве РФ, где сейчас находится проект, есть над чем поразмыслить.

Новости для автомобилистов

Впрочем, автомобилисты не отделаются только стрессом от возникновения на дороге подростков на электросамокатах. Их ждут и другие, не менее захватывающие перемены: запрет остановки на островках направляющих и островках безопасности, новые цвета разметки, и (куда же без них) новые условия кругового движения.

«Островки безопасности. На них будет запрещена парковка с соответствующими последствиями. Однако, есть места, где эти островки шире дороги (!!!) и там помещаются автомобили даже в три ряда! Например, в одном из регионов так организована парковка около одной из больниц, я сам там парковался. Может быть перестать использовать только черную или только белую краски? Ситуации бывают разные», — прокомментировал одну из инициатив на своей странице в Facebook координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Однако наиболее резонансной оказалась другая предложенная поправка: продление запретов знаками «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена». Желтая линия вдоль бордюра, идущая от этих знаков, больше считаться ориентиром не будет. Запреты отменяются либо только на следующем перекрестке, либо другим знаком, либо… окончанием населенного пункта. Такие «знаки бесконечности».

«Когда ее не будет, может быть такое, что ты проехал уже место, где установлен знак, не помнишь, действует ли он до этого места. Автомобилист будет попадать в ловушки, когда будет парковаться в том месте, где нельзя. Дальше классика: эвакуации, штрафы, камеры», - заявил Шкуматов «Коммерсанту».

Порадовать в перечне поправок автомобилистов может, разве что, смягчение позиции по поводу аптечек и огнетушителей: использовать можно будет какие угодно, а не предписанные ГОСТом. Слегка подкорректируют также требования по тонировке стекол: согласно прежним нормативам лобовое стекло должно пропускать не меньше 75% света, а по предлагаемым — 70%.

Зерна от плевел

Особо крупным участникам дорожного движения, грузовикам и автобусам, тоже подкрутят гайки. Так водителям последних запретят ездить за пределами населенных пунктов быстрее 70 км/ч в случае, если в салоне есть стоячие места и не предусмотрены ремни безопасности. Если же заданные параметры соблюдены, можно разгоняться до 90 км/ч. Речь идет обо всех автобусных маршрутах, выезжающих за пределы города.

Как заявил «Коммерсанту» гендиректор «Мострансавто» Владислав Мурашов, нововведения повлекут за собой серьезное увеличение расходов перевозчиков, и вложений в транспортную инфраструктуру. «Лимит на перевозки стоя повлечет необходимость увеличивать количество подвижного состава, а за ростом трафика возникнет необходимость пересмотреть и расширить сети автомобильных дорог. Это нововведение может изменить индустрию. Сегодня перевозка стоящих пассажиров на смежных межрегиональных маршрутах не запрещена, а с введением новых правил появится необходимость в пересмотре транспортной работы», — цитирует издание Мурашова.

Получается, что предложенные Минтрансом поправки поднимают целый пласт новых вопросов. Причем, по мнению экспертов, в один документ пытаются уместить и достаточно важные и нужные моменты, и химер – правила, которые невозможно ни понять, ни исполнять.

«Выдают действительно большой пакет. И его весь не примут! А примут только какие-то основные положения. Потому что там есть ну просто либо глупые, либо невыполнимые… Ну зачем их внедрять, если мы понимаем, что исполнить их никогда не сможем», — считает ведущий программы «Минтранс» на РЕН ТВ Вячеслав Субботин.

«На сегодня понятно, что реформу ПДД очевидно ждет еще целый ряд доработок и согласований, так что стоит дождаться окончательного варианта», — рассуждает Илья Огородников.

Как отмечает РЕН ТВ, в нынешнем виде инициатива, согласно данным на портале проектов нормативных актов, получила отрицательную оценку. Так что доработки, безусловно, будут. Вопрос только в том, что все-таки скорректируют до утверждения документа, а что решат оставить. Все-таки, дороги — не единственная беда в России.